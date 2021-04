Η Έβερτον έδειξε να έχει πολύ υψηλότερα κίνητρα στο «Emirates» απέναντι στην Άρσεναλ, που έχει «βυθιστεί» στην εσωστρέφειά της (πριν το ματς υπήρξε διαδήλωση έξω απ’ το γήπεδο κατά της ιδιοκτησίας από χιλιάδες οπαδούς της) και με το σπουδαίο “διπλό” που σημείωσε επί των “κανονιέρηδων”, πλησίασε ξανά στους τρεις βαθμούς τις θέσεις που οδηγούν στους ομίλους του Champions League και του Europa League της επόμενης σεζόν.

Μετά από ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, με πολλές καλές στιγμές κι απ’ τις δύο πλευρές, η Έβερτον έδειξε να είναι πολύ πιο αποτελεσματική στο δεύτερο ημίχρονο κι έφτασε εντέλει στη νίκη, χάρις στο… αυτογκόλ του Λένο στο 76′, έπειτα από γύρισμα της μπάλας απ’ τον Ριτσάρλισον.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Πίκφορντ έκανε απίθανη επέμβαση σε σουτ του Μαρτινέλι, κρατώντας μέχρι τέλους τη νίκη της Έβερτον.

This is an absolute shocker from Bernt Leno. #ARSEVE pic.twitter.com/iPDfKkfceE