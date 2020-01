Ιμπραΐμοβιτς: Τα κατάφεραν! Γκρέμισαν το άγαλμα του στο Μάλμε – pics

Αρχικά, οι φίλοι της Μάλμε κάλυψαν την κεφαλή του αγάλματος του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς με διάφορους τρόπους, έγραψαν ύβρεις στη βάση του, του έβαλαν φωτιά, του έσπασαν τη μύτη και τελικά… κατάφεραν να το γκρεμίσουν.

Οργή στο Μάλμε για Ιμπραΐμοβιτς! Φωτιά στο άγαλμα του Ζλάταν (video)

Και για όσους αναρωτιούνται, το συγκεκριμένο άγαλμα είχε στηθεί τον Οκτώβριο του 2020 έξω από το γήπεδο της Μάλμε, προς τιμήν του Ιμπραΐμοβιτς, από την ομάδα που τον ανέδειξε.

Oct 9: Swedish club Malmo put up a statue of Zlatan Ibrahimovic outside their stadium

A statue of Zlatan Ibrahimovic has been toppled outside Malmo's stadium.

This the latest attack by vandals, unhappy after the former Sweden striker invested in a rival club.

In full ➡ https://t.co/b6SRK1StWw pic.twitter.com/Gzp2jGGsXF

— BBC Sport (@BBCSport) January 5, 2020