Κωνσταντίνος Τασούλας για τον θάνατο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη: «Ιστορική προσωπικότητα με πίστη στους δημοκρατικούς θεσμούς»

Η απώλεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη προκάλεσε συγκίνηση στον πολιτικό κόσμο, με τον Κωνσταντίνο Τασούλα να αποτίει φόρο τιμής στον πρώην υπουργό και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή (02.08.2026) σε ηλικία 93 ετών. Με δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε τη μακρά δημόσια διαδρομή του εκλιπόντος, κάνοντας λόγο για έναν πολιτικό που υπηρέτησε τη χώρα με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση στους δημοκρατικούς θεσμούς.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας χαρακτήρισε τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη «ιστορική προσωπικότητα του δημόσιου βίου», υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική του πορεία υπήρξε άρρηκτα συνδεδεμένη με την πίστη στη δημοκρατία, το εθνικό συμφέρον και την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Παράλληλα, επισήμανε ότι η πολυετής παρουσία του στα δημόσια πράγματα αφήνει μια σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

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«Υπηρέτησε τον τόπο με συνέπεια και ήθος»

Στη δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι πληροφορήθηκε «με αισθήματα θλίψης» την απώλεια του πρώην υπουργού, τονίζοντας πως υπήρξε ένας πολιτικός που υπηρέτησε τον τόπο με συνέπεια και ήθος.

«Υπήρξε μια ιστορική προσωπικότητα του δημόσιου βίου, με διαδρομή συνυφασμένη με την πίστη στους δημοκρατικούς θεσμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μισός αιώνας πολιτικής παρουσίας

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας στάθηκε στη σχεδόν πενηντάχρονη παρουσία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στην πολιτική ζωή, επισημαίνοντας ότι υπηρέτησε αδιάλειπτα ως βουλευτής, ευρωβουλευτής και υπουργός, έχοντας ως σταθερό γνώμονα το εθνικό συμφέρον και την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πνευματική του δραστηριότητα, σημειώνοντας ότι παρέμεινε ενεργός πολίτης έως το τέλος της ζωής του, αφήνοντας πίσω του σημαντικό συγγραφικό έργο, το οποίο, όπως ανέφερε, αντανακλούσε τη βαθιά του παιδεία και την αγάπη του για την ιστορία, τον πολιτισμό και τα γράμματα.

«Σπουδαία παρακαταθήκη»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκλεισε τη δήλωσή του υπογραμμίζοντας ότι η μακρά διαδρομή και η αφοσίωση του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στα κοινά αποτελούν «σπουδαία παρακαταθήκη και παράδειγμα για τις επόμενες γενιές», εκφράζοντας παράλληλα τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.