Πέθανε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης σε ηλικία 93 ετών: Θρήνος στη Νέα Δημοκρατία

Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός Γιάννης Βαρβιτσιώτης, το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας της οποίας διετέλεσε και αντιπρόεδρος.

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης πέθανε την Κυριακή (02.08.2026), ανήμερα των γενεθλίων του, στις 15:30 στο σπίτι του στην Αθήνα. Ήταν νομικός και πολιτικός που διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πολλές φορές υπουργός, ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του κόμματος.

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Πρόκειται για μία από τις μακροβιότερες και πιο έμπειρες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδας, με κοινοβουλευτική παρουσία που εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Ήταν μάλιστα, ένας από τους δύο τελευταίους εν ζωή βουλευτές της ΕΡΕ και το τελευταίο εν ζωή μέλος της Βουλής του 1961.

Ήταν παντρεμένος από τον Νοέμβριο 1967 με τη Σοφία Θ. Λαναρά με την οποία και απέκτησε τέσσερα παιδιά, τρεις γιους και μία κόρη. Ήταν επί σειρά ετών κάτοικος Φιλοθέης, αλλά τώρα διαμένει στην Λακωνία. Γιος του είναι ο πρώην βουλευτής, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών και υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Ι. Βαρβιτσιώτης.

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 2 Αυγούστου του 1933. Φοίτησε στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ της τότε Δυτικής Γερμανίας, με ειδίκευση στο Εταιρικό Δίκαιο.

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Με την επιστροφή του στην Αθήνα άρχισε να δικηγορεί και το 1960 αναγορεύτηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατόπιν εισηγήσεως του καθηγητή Κωνσταντίνου Ρόκα.

Γνωρίστηκε με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, γνώριμο του πατέρα του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, που είχε διατελέσει βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος, ο οποίος και του ανέθεσε να συντάξει σχετικές εισηγήσεις προς κυβερνητικούς παράγοντες, ενώ λίγο αργότερα τον ορίζει υποψήφιο βουλευτή της ΕΡΕ στη Β΄ Περιφέρεια Αθηνών.

Είχε τιμηθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Φοίνικος λόγω της μακράς και χρηστής πολιτικής του σταδιοδρομίας, καθώς και με άλλα ανώτατα παράσημα διαφόρων κρατών, μεταξύ των οποίων με τον Μεγαλόσταυρο της Τιμής της Ιταλικής Δημοκρατίας και τον Ταξιάρχη του Τάγματος Stara Planina δις (από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας και την μετέπειτα Δημοκρατία της Βουλγαρίας).

Το 1963 τιμήθηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα με τον Χρυσούν Σταυρόν της Χιλιετηρίδος του Αγίου Όρους. Το 1991 επί υπουργίας του καθιερώθηκαν οι Διαμνημονεύσεις, που απονέμονται στους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και σημαίνοντες Πολίτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πίσω όψη των μεταλλίων φέρει εγχάρακτη την ημερομηνία καθιερώσεώς των (1991).

Το 2023 ο Δήμος Σπάρτης ανεκύρηξε τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη Επίτιμο Δημότη για την πολυσχιδή προσφορά του στην πόλη της Σπάρτης.[7]