Εθελοντές στην Κίνα οργανώνονται για να σώσουν τα κατοικίδια, τα οποία είναι θύματα των Αρχών, ιδιαίτερα αν οι ιδιοκτήτες τους βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Όπως για παράδειγμα η Σάρα Ουάνγκ, που στάλθηκε σε κέντρο καραντίνας και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη γάτα της στο διαμέρισμά της στη Σανγκάη.

Η Σανγκάη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια έξαρση της πανδημίας, για πρώτη φορά από τα τέλη του 2019, καθώς σχεδόν 25 εκατομμύρια κάτοικοι είναι εγκλωβισμένοι μέσα στα σπίτια τους από τις αρχές Απριλίου και η κυβέρνηση εφαρμόζει μια πολύ αυστηρή στρατηγική «μηδενικού κορονοϊού», η οποία επηρεάζει και τα κατοικίδια.

Πιο συγκεκριμένα, όσοι βρίσκονται θετικοί στον νέο κορονοϊό, ακόμη και οι ασυμπτωματικοί, οδηγούνται σε κέντρα καραντίνας και απομονώνονται από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Όμως οι άνθρωποι αυτοί δεν επιτρέπεται να πάρουν μαζί τους τα ζώα τους, που κινδυνεύουν να πεθάνουν από πείνα και δίψα, αφού μπορεί να μείνουν για ημέρες ή ακόμη και για εβδομάδες, χωρίς κανέναν να τα φροντίσει.

Πολλοί φοβούνται επίσης ότι ο σκύλος ή η γάτα τους θα υποβληθούν σε ευθανασία από τις υγειονομικές αρχές, κάτι που έχει ήδη γίνει αρκετές φορές στην Κίνα από την αρχή της πανδημίας. Το βίντεο που δείχνει ένα μέλος των υγειονομικών υπηρεσιών να χτυπάει μέχρι θανάτου ένα μικρό κόργκι, στις αρχές Απριλίου, προκάλεσε σάλο στο διαδίκτυο.

26 million people in lockdown in Shanghai.



People are committing suicide from their balconies and Pets from people getting tested positive for #Covid are being collected to be killed and slaughtered in #Shanghai / #China



This is pure evil!



pic.twitter.com/9spkdvi4WS — Enes FREEDOM (@EnesFreedom) April 16, 2022

Τα πλάνα αυτά προκάλεσαν αληθινό «πανικό» στους ιδιοκτήτες ζώων, εξήγησε η Έριν Λι, μια 33χρονη Αμερικανίδα η οποία έχει ξεκινήσει μια «επιχείρηση διάσωσης» των γάτων και των σκύλων που εγκαταλείφθηκαν μόνα στα διαμερίσματα. Μέσα σε μερικές ημέρες, η Λι και οι φίλοι της οργάνωσαν ένα δίκτυο εκατοντάδων εθελοντών.

«Άθλιες συνθήκες» – Προσοχή σκληρές εικόνες!

Το δίκτυο βρήκε κάποιον που δήλωσε πρόθυμος να φιλοξενήσει προσωρινά τη γάτα της Ουάνγκ. «Δεν θα επιβίωνε μετά την απολύμανση στο διαμέρισμά μου» είπε η 28χρονη γυναίκα. «Δεν τολμώ ούτε να φανταστώ σε τι άθλιες συνθήκες θα βρισκόταν, χωρίς κανέναν να την ταΐζει», πρόσθεσε.

Σε μια Κίνα όπου οι αρχές θέλουν να εμποδίσουν την εμφάνιση νέων κρουσμάτων της Covid-19, η ευημερία των ζώων συντροφιάς δεν είναι κατ’ ανάγκη προτεραιότητα. Πέρσι, τουλάχιστον τρεις γάτες και ένας σκύλος χτυπήθηκαν μέχρι θανάτου, με ξύλα ή σιδερόβεργες, από μέλη της υγειονομικής υπηρεσίας.

🚨Viewers discretion adviced



Video from Shanghai shows where CCP medical troops are collecting up pet dogs from people’s apartments and kil!ng them in street



If you test +ve for Covid in Shanghai they are taking you to quarantine centers & killing your pets



Unverified Update pic.twitter.com/NVdLR64gEC — OsintTv📺 (@OsintTv) April 11, 2022

Αφού κυκλοφόρησε το βίντεο με το κόργκι, η Έριν Λι είπε ότι κατακλύστηκε από μηνύματα ιδιοκτητών που «ήθελαν να σώσουν τα ζώα τους με κάθε τίμημα». Η μικρή ομάδα των εθελοντών συγκεντρώνει νύχτα και μέρα αιτήματα βοήθειας, μέσω του διαδικτύου. Στη συνέχεια κατηγοριοποιούν τις πληροφορίες, ανάλογα με το πόσο επείγουσα είναι η κάθε κατάσταση. Στο επόμενο βήμα, αναρτούν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και μηνύματα, στα κινεζικά και τα αγγλικά, μέχρι να βρεθεί ένας καλός Σαμαρείτης που θα δεχτεί να φιλοξενήσει το ζώο. Διανομείς που έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν και να εργάζονται παρά την καραντίνα στέλνονται κατόπιν να παραλάβουν τα ζώα από τις εισόδους των κτιρίων και να τα μεταφέρουν στη νέα κατοικία τους.

Πουλιά και ερπετά

Οι εθελοντές έχουν ήδη βοηθήσει εκατοντάδες γάτες και σκύλους, αλλά και μερικά πουλιά, ψάρια και ερπετά. Έστειλαν επίσης τροφή σε ένα κατάστημα ζώων, που είναι κλειστό και στο οποίο ζούσαν περίπου 50 χάσκι, είπε η Λι.

Συχνά, η «έξοδος» των ζώων από το διαμέρισμα αποτελεί σπαζοκεφαλιά. Κάποιοι δεν θέλουν να αναλάβουν το ρίσκο και να παρακάμψουν τις αυστηρές απαγορεύσεις που εφαρμόζουν οι αρχές. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι οι άνδρες των υπηρεσιών ασφαλείας, που βρίσκονται σχεδόν σε όλα τα κτίρια κατοικιών στις μεγάλες πόλεις της Κίνας, συχνά αρνούνται να μεταφέρουν τα ζώα μέχρι την είσοδο. Και οι διανομείς, που συνήθως μεταφέρουν τρόφιμα ή άλλα είδη πρώτης ανάγκης, ζητούν υψηλότερη αμοιβή για να αναλάβουν ένα ζώο.

@lisaling I’m praying you can help me understand what is happening with #shanghai ? How do they starve citizens, kill pets and remain ignored by media? #help pic.twitter.com/hdRWS8nr1g — Misty (@mcafee97) April 11, 2022

Πρόσφατα, οι «διασώστες» χρειάστηκαν μιάμιση ώρα για να μεταφέρουν έναν σκύλο από το διαμέρισμα του αφεντικού του σε ένα άλλο κτίριο που απέχει μόλις 600 μέτρα, εξήγησε η Έριν Λι. Συχνά πρέπει επίσης να δώσουν στις αρχές να καταλάβουν ότι θα υπάρχουν «αρνητικές αντιδράσεις» και θα αμαυρωθεί η εικόνα της χώρας αν κακοποιηθεί κάποιο ζώο, είπε ο Όσιαν Ζανγκ, που βοήθησε στις «διαπραγματεύσεις» για την απελευθέρωση του ζώου. «Αν συνεχίζουμε να εργαζόμαστε όλοι μαζί, τότε οι επείγουσες καταστάσεις (…) είναι δυνατόν να επιλυθούν μέσα σε μερικές ώρες», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ