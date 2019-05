«Κρέμασε» τα παπούτσια του ο Γιάγια Τουρέ! «Καρφιά» από Σέλουκ για Ολυμπιακό

Δεν κατάφερε να βρει νέα ποδοσφαιρική “στέγη” μετά την αποχώρηση του από τον Ολυμπιακό και ο Γιάγια Τουρέ αποφάσισε να εγκαταλείψει την ενεργό δράση!

Ο Τουρέ αγωνίστηκε κατά σειρά σε Μπέβερεν, Μέταλουργκ, Ολυμπιακό, Μονακό, Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Σίτι και πάλι Ολυμπιακό, ενώ είχε 101 συμμετοχές και 19 γκολ με την Ακτή Ελεφαντοστού κατακτώντας το Κύπελλο Εθνών Αφρικής το 2015.

Με τους “ερυθρόλευκους” έκανε το νταμπλ στην Ελλάδα το 2006, με την Μπαρτσελόνα κατέκτησε το Champions League το 2009 και δύο πρωταθλήματα και με τη Σίτι τρία πρωταθλήματα Αγγλίας.

Ο 35χρονος Ιβοριανός μέσος αποφάσισε να “κρεμάσει” τα παπούτσια του, με τον μάνατζερ του, Ντιμίτρι Σέλουκ να ανακοινώνει τη συγκεκριμένη εξέλιξη και να ενημερώνει πως η… επόμενη ημέρα για τον Τουρέ θα τον φέρει στην προπονητική.

Πάντως, ο Ντιμίτρι Σέλουκ δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές κατά του Ολυμπιακού. “Ο Γιάγια αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του, σαν πρωταθλητής. Το τελευταίο του ματς ήταν στο πρωτάθλημα με τη Μάντσεστερ Σίτι. Αυτό ήταν το πραγματικό φινάλε, όχι μόνο με τη συγκεκριμένη ομάδα, αλλά και στην καριέρα του”, δήλωσε αρχικά ο γνωστός ατζέντης.

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν υπολογίζει το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό ως τελευταίο σταθμό του πελάτη του, απάντησε: “Όταν πήγε στον Ολυμπιακό, είχαμε συμφωνήσει πως θα είναι βοηθός προπονητή, που όμως θα αγωνίζεται ακόμη και ταυτόχρονα θα μελετά για να πάρει δίπλωμα προπονητή. Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, όπου ο Γιάγια άρχισε την καριέρα του, υποσχέθηκε πως θα του δώσει αυτή την ευκαιρία. Όταν όμως ο Γιάγια πήγε εκεί, δυστυχώς πολλοί στην ομάδα δεν αποδέχτηκαν την ιδέα του και κανένας δεν ήθελε να μοιραστεί τις αρμοδιότητές του. Ο Γιάγια αποφάσισε να λυθεί το συμβόλαιό του, αν και θα μπορούσε να μείνει στην ομάδα και να συνεχίσει να πληρώνεται. Όμως έχει μια σπουδαία καριέρα και δεν είναι ζητιάνος, που θα κάνει τα πάντα για τα λεφτά”.

Yaya Toure @YayaToure ended his playing career. Next up is a career in coaching.

Read here: https://t.co/7nWuYeTlC6 pic.twitter.com/oNOwMqoGlD

— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) May 10, 2019