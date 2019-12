Μητσοτάκης: Πάει στον Τραμπ με… σαφή αμερικανική στήριξη όσο ο Ερντογάν “ξεσαλώνει”!

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε σήμερα, Τρίτη 10.12.2019, συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα Geoffrey Pyatt.

Το ραντεβού είχε κλειστεί για να συζητηθούν τα… διαδικαστικά της προετοιμασίας του ταξιδιού του πρωυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 6 έως τις 8 Ιανουαρίου 2020.

Ο ίδιος ο Πάιατ, πάντως, δίνει… έντονο γεωπολιτικό άρωμα με μήνυμα στήριξης της Ελλάδας από τις ΗΠΑ την ώρα που ο Ερντογάν… ξεσαλώνει τις τελευταίες ώρες, καθώς την ώρα που ο Ερντογάν… ξεσαλώνει τις τελευταίες ώρες με σχέδια για γεωτρήσεις μια “ανάσα” από την Κρήτη!

Στα… τυπικά της υπόθεσης, να σημειώσουμε πως στις 7 Ιανουαρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Donald Trump, ενώ στις 6 Ιανουαρίου θα παραστεί στην τελετή της ομογένειας για τον Αγιασμό των Υδάτων στο Tarpon Springs της Florida.

Στη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη – Πάιατ συζητήθηκε επίσης το περιεχόμενο των επιστολών που έστειλε η Ελλάδα στον Γενικό Γραμματέα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Πρωθυπουργός ανέλυσε στον Πρεσβευτή των ΗΠΑ τις ελληνικές θέσεις και ενέργειες απέναντι στις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας.

Υπενθυμίζεται ότι η υπογραφή Μνημονίου με τη Λιβύη έχει χαρακτηριστεί «προκλητική ενέργεια» από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Λίγο μετά την συνάντηση, πάντως, ο Τζέφρι Πάιατ έκανε μια ανάρτηση στο Twitter, με την οποία στέλνει μηνύματα στις… δύο πλευρές του Αιγαίου!

Και μόνο το μήνυμα στην… δυτική του πλευρά είναι θετικό.

Συγκεκριμένα αναφέρει: “Εξαιρετική συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας για να συζητήσουμε το ταξίδι του στις 7 Ιανουαρίου για την συνάντηση με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι ένα καθαρό μήνυμα της αυξανόμενης σημασίας που έχει η Ελλάδα για την Ουάσινγκτον ως ένας πυλώνας σταθερότητας σε αυτή την κρίσιμη και περίπλοκη περιοχή”.

Στο ίδιο tweet αναφέρει και πως οι ΗΠΑ δεσμεύονται να υποστηρίξουν την πλήρη οικονομική ανάρρωση της χώρας μας.

Excellent meeting with @PrimeMinisterGR to discuss his Jan. 7 trip to meet with @POTUS, a clear signal of Greece’s growing importance in Washington as a pillar of stability in this critical and complicated region and our commitment to supporting Greece’s full economic recovery. pic.twitter.com/9QwF74mP38

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) December 10, 2019