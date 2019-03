«Μπλέχτηκαν» οι μηχανές τους, πλακώθηκαν και αποκλείστηκαν για δύο χρόνια! video

Οι Χόρχε Μαρτίνες και Μάριο Κάλβο μας χάρισαν ένα απίστευτο στιγμιότυπο τον Φεβρουάριο που μας πέρασε, σε αγώνα για το πρωτάθλημα motorbike της Κόστα Ρίκα.

Οι δύο αναβάτες μπήκαν μαζί σε μια από τις ευθείες της πίστας, αλλά οι μηχανές τους ήρθαν πολύ κοντά, με αποτέλεσμα ο Μαρτίνες -που ήταν ελάχιστα πίσω- να χάσει τον έλεγχο, να πιαστεί πάνω στον προπορευόμενο και να αφήσει τη μηχανή του να φύγει ανεξέλεγκτη.

Μόλις ο Κάλβο κατάλαβε πως ξαφνικά είχε πάνω στη μηχανή του ένα… έξτρα βάρος να κρέμεται, σταμάτησε τη μηχανή του.

Ο εκνευρισμένος Μαρτίνες κατέβηκε από τη μηχανή του Κάλβο και χτύπησε τον αντίπαλο του με μια μπουνιά στο κράνος, κάνοντας τον να πέσει κάτω (μαζί με τη μηχανή). Ο Κάλβο σηκώθηκε αμέσως και όρμησε στον αντίπαλο του, με αποτέλεσμα να έχουμε έναν μικρό καυγά στην πίστα, τη στιγμή που αγώνας βρισκόταν σε εξέλιξη.

Όπως έγινε σήμερα γνωστό (25.03.2019) οι δύο αναβάτες τιμωρήθηκαν με διετή ποινή αποκλεισμού από την Διεθνή Ομοσπονδία Μοτοσικλετιστών.

Riders handed two-year bans after mid-race fight during Costa Rica National Motorbike Championship race. 🏍️

Watch more videos from Sky News here: https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/UoP0hUFHeK

— Sky News (@SkyNews) March 25, 2019