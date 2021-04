Ο διάσημος ράπερ Kid Cudi έγινε viral μετά την εμφάνιση του στην εκπομπή Saturday Night Live, στην οποία φορούσε ένα εντυπωσιακό λουλουδάτο φόρεμα, ως φόρο τιμής στον αείμνηστο frontam των Nirvana, Kurt Cobain.

Ο Kid Cudi, ο οποίος ήταν στο περασμένο Saturday Night Live, έπαιξε δυο κομμάτια από το τελευταίο του άλμπουμ “Man on the Moon III: The Chosen”, την παράσταση ωστόσο έκλεψε η εμφάνιση του.

Ο ράπερ βγήκε στην σκηνή φορώντας ένα λουλουδάτο φόρεμα μου είχε σχεδιάσει ο καλλιτεχνικός δειυθυντής του οίκου Louis Vuitton και ιδρυτής της μάρκας Off- White, Virgil Abloh, για να ερμηνεύσει το κομμάτι Sad People.

