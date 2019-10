Ολυμπιακός – Ζενίτ: H τρίποντη “βόμβα”… παράτασης του Παπανικολάου! Video

O Ολυμπιακός παρουσίασε ξανά το κακό του πρόσωπο και αυτή τη φορά το πλήρωσε χάνοντας από την Ζενίτ μέσα στο ΣΕΦ για την 3η αγωνιστική της Euroleague.

O ”ερυθρόλευκοι” λύγισαν στην παράταση , εκεί όπου τους οδήγησε η τρίποντη βόμβα του Κώστα Παπανικολάου 6” πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα στο ΣΕΦ.

Δείτε το τρίποντο που έστειλε το ματς στην παράταση

TAKE A BOW Kostas Papanikolaou‼️

The three pointer forces the game into OT #GameON pic.twitter.com/LoBmalMG65

