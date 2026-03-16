Όσκαρ 2026: Οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί – Η εντυπωσιακή Demi Moore και ο Javier Bardem με κονκάρδα υπέρ της Παλαιστίνης

Τα εντυπωσιακά look που επέλεξαν για φέτος οι αστέρες του Χόλυγουντ
Demi Moore
Demi Moore/REUTERS/Daniel Cole

Εντυπωσιακές για ακόμη μία χρονιά οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του Dolby Theater στο Λος Άντζελες όπου απόψε (16.03.2026) διεξάγεται η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ.

Από τις πιο λαμπερές εμφανίσεις -και φέτος- στα Όσκαρ, ήταν η Demi Moore με ένα εξωτικό φόρεμα αλλά και η Nicole Kidman με ένα σύνολο γεμάτο πούπουλα και στρας.

Δυνατή παρουσία και από τον Javier Bardem ο οποίος εμφανίστηκε με κονκάρδα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του πολέμου.

Σε σύνολο που θυμίζει πριγκίπισσα και η Elle Fanning ενώ ο Timothee Chalamet που θεωρείται ένα από τα φαβορί για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου εμφανίστηκε με ένα total white look.

Ο κύριος αντίπαλος του για το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου, Michael B. Jordan επέλεξε να ντυθεί στα μαύρα.

Δείτε στο live του newsit.gr όλα όσα γίνονται στην 98η τελετή απονομής των Όσκαρς.

Δείτε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις:

Demi Moore poses on the red carpet during the Oscars arrivals at the 98th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS
Demi Moore/REUTERS/Daniel Cole
Javier Bardem wears a pin in support of Palestinians and a patch that reads "No to war" as he poses on the red carpet during the Oscars arrivals at the 98th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS
Javier Bardem/REUTERS/Daniel Cole
Teyana Taylor poses on the red carpet during the Oscars arrivals at the 98th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS
Teyana Taylor/REUTERS/Daniel Cole
Elle Fanning poses on the red carpet during the Oscars arrivals at the 98th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS
Elle Fanning/REUTERS/Caroline Brehman
Timothee Chalamet poses on the red carpet during the Oscars arrivals at the 98th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS
Timothee Chalamet/REUTERS/Daniel Cole
Adrien Brody poses on the red carpet during the Oscars arrivals at the 98th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS
Adrien Brody/REUTERS/Caroline Brehman
Channing Tatum poses on the red carpet during the Oscars arrivals at the 98th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS
Channing Tatum/REUTERS/Caroline Brehman
Gwyneth Paltrow poses on the red carpet during the Oscars arrivals at the 98th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS
Gwyneth Paltrow/REUTERS/Caroline Brehman
Chris Evans and Alba Baptista pose on the red carpet during the Oscars arrivals at the 98th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS
Ο Chris Evans με την Alba Baptista
Leonardo DiCaprio poses on the red carpet during the Oscars arrivals at the 98th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS
Leonardo DiCaprio/REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAY
Amy Madigan poses on the red carpet during the Oscars arrivals at the 98th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS
Amy Madigan/REUTERS/Caroline Brehman
Anne Hathaway poses on the red carpet during the Oscars arrivals at the 98th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS
Anne Hathaway/REUTERS/Carlos Barria
Host Conan O'Brien speaks onstage during the Oscars show at the 98th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS
Host Conan O’Brien/REUTERS/Mike Blake
Michael B. Jordan poses on the red carpet during the Oscars arrivals at the 98th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS
Michael B. Jordan/REUTERS/Daniel Cole
Pedro Pascal poses on the red carpet during the Oscars arrivals at the 98th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS
Pedro Pascal/REUTERS/Daniel Cole
Emma Stone poses on the red carpet during the Oscars arrivals at the 98th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS
Emma Stone/REUTERS/Daniel Cole
Nicole Kidman poses on the red carpet during the Oscars arrivals at the 98th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS
Nicole Kidman/REUTERS/Caroline Brehman

Φωτογραφίες από Reuters

