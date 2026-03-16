Όσκαρ 2026: Οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί – Η εντυπωσιακή Demi Moore και ο Javier Bardem με κονκάρδα υπέρ της Παλαιστίνης

Εντυπωσιακές για ακόμη μία χρονιά οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του Dolby Theater στο Λος Άντζελες όπου απόψε (16.03.2026) διεξάγεται η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ.

Από τις πιο λαμπερές εμφανίσεις -και φέτος- στα Όσκαρ, ήταν η Demi Moore με ένα εξωτικό φόρεμα αλλά και η Nicole Kidman με ένα σύνολο γεμάτο πούπουλα και στρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δυνατή παρουσία και από τον Javier Bardem ο οποίος εμφανίστηκε με κονκάρδα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του πολέμου.

Σε σύνολο που θυμίζει πριγκίπισσα και η Elle Fanning ενώ ο Timothee Chalamet που θεωρείται ένα από τα φαβορί για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου εμφανίστηκε με ένα total white look.

Ο κύριος αντίπαλος του για το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου, Michael B. Jordan επέλεξε να ντυθεί στα μαύρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε στο live του newsit.gr όλα όσα γίνονται στην 98η τελετή απονομής των Όσκαρς.

Δείτε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις:

Φωτογραφίες από Reuters