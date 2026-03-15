Όσκαρ 2026: Live η λαμπερή τελετή απονομής των βραβείων – Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Το μενού της φετινής απονομής

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, μετά την απονομή των βραβείων, οι αστέρες του Χόλιγουντ και οι προσκεκλημένοι συγκεντρώνονται για ένα πολυτελές γεύμα στο Governors Ball, με περισσότερα από 70 πιάτα που συνδυάζουν υψηλή κουζίνα με comfort food και διεθνείς γεύσεις.

Για 32η χρονιά, ο Wolfgang Puck και η ομάδα των ειδικών μαγειρικής του έχουν αναλάβει το φαγητό που σερβίρεται στο επίσημο πάρτι μετά την τελετή των Όσκαρ. «Όλοι γνωρίζουν τα Όσκαρ», δήλωσε ο Puck. Ο Puck και η ομάδα του είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν γαστρονομική απόλαυση με το μενού τους. «Θα σερβίρουμε περίπου 25.000 πιάτα από την κουζίνα εκείνο το βράδυ», είπε ο γιος του Puck, ο σεφ Byron Lazaroff-Puck. «Έχουμε 150 σεφ για να το κάνουν!»

Το μενού περιλαμβάνει κλασικά αγαπημένα όπως τα chicken pot pie (πραγματικό comfort food με ζύμη και τρυφερό κοτόπουλο), πίτσα με καπνιστό σολομό και άλλα signature πιάτα που έχουν γίνει αγαπητά όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει επίσης σταθμός με σούσι και nigiri, με πέντε chefs να ετοιμάζουν χειροποίητες ιαπωνικές δημιουργίες, καθώς και μια ειδική «ζώνη» όπου φτιάχνονται gelato και παγωτά από το μηχάνημα νέας γενιάς.

Μεταξύ των εκλεκτών πιάτων που προβλέπονται είναι επίσης gourmet ψαρονέφρι και Wagyu beef υψηλής ποιότητας, χειροποίητες πίτσες, macaroni & cheese, καθώς και διάφορα ευφάνταστα πιάτα με κρεμώδη ζυμαρικά, sea‑food και black truffle (μαύρη τρούφα), προσφέροντας επιλογές για όλα τα γούστα.

Στα επιδόρπια ξεχωρίζουν οι μικρές χρυσές σοκολατένιες εκδοχές των αγαλματιδίων Όσκαρ, που ψεκάζονται με 24Κ χρυσό με δυνατότητα φαγώσιμης χρήσης, καθώς και μια πλούσια ποικιλία από macarons, sorbet, ιταλικό παγωτό και άλλες γλυκές δημιουργίες.

Στον τομέα των ποτών, σερβίρονται κορυφαία champagne και premium κρασιά, ενώ έχει προετοιμαστεί μια επιλογή signature κοκτέιλ από Tequila Don Julio — με ονόματα όπως Best in Show, Golden Cut Margarita, The Sequel και Maestro Martini — για να συνοδεύσουν το γεύμα σε ύφος… όσο λαμπερό είναι και η ίδια η νύχτα.