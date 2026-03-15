Όσκαρ 2026: Live η λαμπερή τελετή απονομής των βραβείων – Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Η 98η τελετή απονομής των Όσκαρ για φέτος είναι πλέον γεγονός. Συντελεστές και γνωστοί πρωταγωνιστές φόρεσαν τα καλά τους και περπάτησαν στο κόκκινο χαλί πριν μπουν στην μεγάλη αίθουσα του Dolby Theatre στο Λος Άντζελες για να απολαύσουν την μεγάλη βραδιά του Χόλιγουντ. Άραγε απόψε τα προγνωστικά θα πέσουν «μέσα»; Ο Conan O’Brien ανέλαβε ξανά τον ρόλο του παρουσιαστή, σε μία βραδιά που αναμένεται να συζητηθεί. Η ταινία «Sinners» είναι υποψήφια σε 16 κατηγορίες αν και το «One Battle After Another» θεωρείται πως είναι το απόλυτο φαβορί για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Το βλέμμα της Ελλάδας είναι στραμμένο και στον Γιώργο Λάνθιμο που είναι υποψήφιος σε 4 κατηγορίες με την ταινία «Bungonia».
Οι κατηγορίες ερμηνείας είναι επίσης γεμάτες με υποψηφίους υψηλού προφίλ. Οι φαβορί για την κατηγορία Καλύτερος Ηθοποιός Α’ Ανδρικού Ρόλου είναι ο Τίμοθι Σαλαμέ για το «Marty Supreme», ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για το «Sinners» και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο για το «One Battle After Another». Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται και οι Ίθαν Χοκ για το «Blue Moon» και ο Wagner Moura για το «The Secret Agent».
Στην κατηγορία Καλύτερης Ηθοποιού, η Jessie Buckley προηγείται για την ερμηνεία της στο Hamnet, μαζί με τη Renate Reinsve για το Sentimental Value και την Emma Stone για την ερμηνεία της στο Bugonia. Επίσης, στην ίδια κατηγορία είναι και οι Rose Byrne για το «If I Had Legs I’d Kick You» και η
Kate Hudson για το «Song Sung Blue».
Η Τζέσι Μπάκλεϊ αναμένεται ευρέως να κερδίσει το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Hamnet». Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, από την άλλη, προβλέπεται να κερδίσει το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Sinners», ξεπερνώντας τον σκληρό ανταγωνισμό από τον Τίμοθι Σαλαμέ, πρωταγωνιστή της ταινίας «Marty Supreme», ο οποίος έπειτα από αμφιλεγόμενες δηλώσεις είναι αντιμέτωπος με έμμεσο μποϊκοτάζ από το απλό κοινό.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, μετά την απονομή των βραβείων, οι αστέρες του Χόλιγουντ και οι προσκεκλημένοι συγκεντρώνονται για ένα πολυτελές γεύμα στο Governors Ball, με περισσότερα από 70 πιάτα που συνδυάζουν υψηλή κουζίνα με comfort food και διεθνείς γεύσεις.
Για 32η χρονιά, ο Wolfgang Puck και η ομάδα των ειδικών μαγειρικής του έχουν αναλάβει το φαγητό που σερβίρεται στο επίσημο πάρτι μετά την τελετή των Όσκαρ. «Όλοι γνωρίζουν τα Όσκαρ», δήλωσε ο Puck. Ο Puck και η ομάδα του είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν γαστρονομική απόλαυση με το μενού τους. «Θα σερβίρουμε περίπου 25.000 πιάτα από την κουζίνα εκείνο το βράδυ», είπε ο γιος του Puck, ο σεφ Byron Lazaroff-Puck. «Έχουμε 150 σεφ για να το κάνουν!»
Το μενού περιλαμβάνει κλασικά αγαπημένα όπως τα chicken pot pie (πραγματικό comfort food με ζύμη και τρυφερό κοτόπουλο), πίτσα με καπνιστό σολομό και άλλα signature πιάτα που έχουν γίνει αγαπητά όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει επίσης σταθμός με σούσι και nigiri, με πέντε chefs να ετοιμάζουν χειροποίητες ιαπωνικές δημιουργίες, καθώς και μια ειδική «ζώνη» όπου φτιάχνονται gelato και παγωτά από το μηχάνημα νέας γενιάς.
Μεταξύ των εκλεκτών πιάτων που προβλέπονται είναι επίσης gourmet ψαρονέφρι και Wagyu beef υψηλής ποιότητας, χειροποίητες πίτσες, macaroni & cheese, καθώς και διάφορα ευφάνταστα πιάτα με κρεμώδη ζυμαρικά, sea‑food και black truffle (μαύρη τρούφα), προσφέροντας επιλογές για όλα τα γούστα.
Στα επιδόρπια ξεχωρίζουν οι μικρές χρυσές σοκολατένιες εκδοχές των αγαλματιδίων Όσκαρ, που ψεκάζονται με 24Κ χρυσό με δυνατότητα φαγώσιμης χρήσης, καθώς και μια πλούσια ποικιλία από macarons, sorbet, ιταλικό παγωτό και άλλες γλυκές δημιουργίες.
Στον τομέα των ποτών, σερβίρονται κορυφαία champagne και premium κρασιά, ενώ έχει προετοιμαστεί μια επιλογή signature κοκτέιλ από Tequila Don Julio — με ονόματα όπως Best in Show, Golden Cut Margarita, The Sequel και Maestro Martini — για να συνοδεύσουν το γεύμα σε ύφος… όσο λαμπερό είναι και η ίδια η νύχτα.
Στην κορυφή των υποψηφιοτήτων βρίσκεται η ταινία «Sinners», σπάζοντας ρεκόρ με 16 υποψηφιότητες και πρωταγωνιστή τον Michael B. Jordan, ο οποίος επίσης διεκδικεί και το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου.
Αν και φέτος υπήρξαν πολλές δυνατές εμφανίσεις, καμία δεν πλησίασε τη δημοτικότητα του Sinners. Σε σκηνοθεσία του Ράιαν Κούγκλερ, η ταινία ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των Όσκαρ που κατείχαν κλασικές ταινίες όπως το All About Eve, το Titanic και το La La Land, οι οποίες είχαν λάβει από 14 υποψηφιότητες.
Ακολουθούν από κοντά αρκετοί άλλοι ισχυροί υποψήφιοι. Το θρίλερ δράσης του Λεονάρντο Ντι Κάπριο «One Battle After Another» έχει εξασφαλίσει συνολικά 13 υποψηφιότητες και έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει. Ακολουθούν τρεις άλλοι υποψήφιοι: το «Marty Supreme» του Τίμοθι Σαλαμέ, το «Frankenstein» του Τζέικομπ Ελόρντι και η ταγικωμωδία «Sentimental Value» σε σκηνοθεσία Γιόακιμ Τριέρ. Και οι τρεις αυτές ταινίες έχουν από λάβει εννέα υποψηφιότητες.
Αρκετές άλλες ταινίες διαγωνίζονται επίσης για την κατηγορία Καλύτερης Ταινίας, μεταξύ των οποίων οι «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, «F1» με τον Μπραντ Πιτ και «Hamnet» με τους Πολ Μέσκατ και Τζέσι Μπάκλεϊ. Για μήνες, η ταινία «One Battle After Another» θεωρούνταν το απόλυτο φαβορί για τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου Σκηνοθέτη. Ωστόσο, στην τελική ευθεία της σεζόν των βραβείων, ο ανταγωνισμός έχει γίνει πιο έντονος, με την ταινία «Sinners» να κερδίζει έδαφος.
