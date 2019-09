Παναθηναϊκός: «Τρελαμένος» Κινέζος περίμενε Καλάθη – Παπαπέτρου! pics

Στήριξε την Εθνική Ελλάδας στο Μουντομπάσκετ της Κίνας, όχι λόγω του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά επειδή αγαπά τον Παναθηναϊκό. Ένας Κινέζος βρέθηκε στο πλευρό της Εθνικής από τον πρώτο της αγώνα στο Μουντομπάσκετ 2019, κόντρα στο Μαυροβούνιο, φορώντας φανέλα του “τριφυλλιού” και κρατώντας στα χέρια του αφίσα του Νικ Καλάθη.

Παγκόσμιο Κύπελλο 2019: Κινέζος οπαδός με εμφάνιση Παναθηναϊκού κι αφίσα Καλάθη! [pic]

Η Εθνική αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Μουντομπάσκετ 2019 και ο συγκεκριμένος οπαδός δεν έχασε την ευκαιρία να συναντήσει κάποιους παίκτες του Παναθηναϊκό. Ο φίλος των “πρασίνων” πήγε έξω από το ξενοδοχείο όπου έμενε η εθνική, περίμενε υπομονετικά και πήρε αυτόγραφα από τον Νικ Καλάθη και τον Ιωάννη Παπαπέτρου.

Μάλιστα, “σήκωσε” και σχετικές φωτογραφίες στο λογαριασμό του στο twitter

Arrive at the entrance of the hotel at noon and wait until Ioannis Papapetrou comes out in the evening. pic.twitter.com/7h2Jy44c5R

— liwenhe (@liwenhe1) September 10, 2019