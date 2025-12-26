Ελλάδα

Πάρος: Αυτοκίνητο έπεσε στην θάλασσα και βυθίστηκε – Ο οδηγός ξέχασε να σηκώσει το χειρόφρενο

Μέσα στο αυτοκίνητο δεν υπήρχαν άτομα και δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός
αυτοκίνητο
Το αυτοκίνητο που έπεσε στη θάλασσα / cyclades24.gr

Μία «μοναδική» εικόνα είδαν κάποιοι κάτοικοι στο νησί της Πάρου, όταν ένα αυτοκίνητο κατέληξε στον βυθό της θάλασσας στις 11:30 το πρωί στην περιοχή της Πούντας, χωρίς αυτό να έχει επιβάτες.

Στο σημείο που έπεσε το αυτοκίνητο τη θάλασσα έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος της Πάρου, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και δύτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό πιθανόν συνέβη εξαιτίας μη ασφαλισμένου χειρόφρενου.

αυτοκίνητο
cyclades24.gr

Στις 12:15 το όχημα ανελκύστηκε από τη θάλασσα, χωρίς να διαπιστωθεί τραυματισμός, αλλά και χωρίς να προκληθεί θαλάσσια ρύπανση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
120
114
99
67
48
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Το ανατριχιαστικό σενάριο για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου - Οι αντιφάσεις που οδήγησαν στη σύλληψη του γιου της - Την Τρίτη η απολογία του
Τα στοιχεία που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος δεν «κόλλαγαν» με αυτά που έλεγε ο γιος στους αστυνομικούς - Ο ίδιος επέμενε στο σενάριο της φωτιάς από τσιγάρο
Ελένη Παπαδοπούλου: Το ανατριχιαστικό σενάριο για τη δολοφονία της – Την Τρίτη απολογείται ο γιος της
Άρης Μουγκοπέτρος: «Η ρήξη στο ζευγάρι είχε έρθει πριν από ένα χρόνο» – Το χρονικό της σύλληψης του γνωστού καλλιτέχνη
Ο Άρης Μουγκοπέτρος οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στα δικαστήρια της Τρίπολης, πέρασε αυτόφωρο και πήρε αναβολή για να εκδικαστεί η υπόθεση του την ερχόμενη Δευτέρα
Άρης Μουγκοπέτρος 15
Newsit logo
Newsit logo