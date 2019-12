Προμηθέας Πάτρας: Επίσημο! Συμφωνία με Ούνικς για Μάντζαρη

Έναν ακόμη διεθνή Έλληνα αθλητή πρόσθεσε στο ρόστερ του ο Προμηθέας Πάτρας, με τον Βαγγέλη Μάντζαρη να επιστρέφει στην Ελλάδα για χάρη της ανερχόμενης “δύναμης” της Basket League.

Ο πρώην πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό, δεν κατάφερε να εγκλιματιστεί στη Ρωσία, όπου και αγωνίστηκε από την αρχή της σεζόν με την Ούνικς Καζάν του Δημήτρη Πρίφτη και οι Πατρινοί έσπευσαν να τον αποκτήσουν.

Το γεγονός ανακοινώθηκε ουσιαστικά μέσα από τα social media της ρωσικής ομάδας, η οποία και ευχαρίστησε τον παίκτη για την προσφορά του. Ακολούθησε όμως και η επίσημη ενημέρωση από την πλευρά του Προμηθέα.

Thank you Vangelis!

Guard Vangelis Mantzaris and BC UNICS terminated the contract by mutual desire. The basketball player will continue his playing career in Greek Promiteas. pic.twitter.com/ehSiFDH2Ej

— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) December 30, 2019