Roland Garros: Ο Ναδάλ μπήκε εντυπωσιακά στο… δικό του τουρνουά!

Στο… δρόμο για την 12 κατάκτηση του Roland Garros βαδίζει ο Ράφα Ναδάλ. Ο Ισπανός τενίστας έχασε μόνο έξι γκέιμ από τον Γερμανό, Γιάνικ Χάνφμαν, στην αγαπημένη του χωμάτινη επιφάνεια του “Philippe Chatrier”.

Ο “βασιλιάς του χώματος” ήταν ισοπεδωτικός απέναντι στον Χάνφμαν (No.180), τον οποίο και… τσάκισε με 3-0 σετ (6-2, 6-1, 6-3) μετά από 1 ώρα και 57 λεπτά.

Ο Ράφα Ναδάλ θα παίξει στον δεύτερο γύρο του Roland Garros με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Γιάνικ Μάντεν και τον Κίμερ Κόπεγιανς.

Another day, another Roland-Garros win 💪@RafaelNadal cruises past Yannick Hanfmann 6-2 6-1 6-3 to reach the second round.#RG19 pic.twitter.com/hiiYCBXBYO

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2019