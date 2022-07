Ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νικ Κύργιο θα κλείσει το πρόγραμμα στο Court 1 όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Στέφανος Τσιτσιπάς και Νικ Κύργιος θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Wimbledon. Ο αγώνας του Έλληνα πρωταθλητή με τον Νικ Κύργιο θα διεξαχθεί περίπου στις 19:30 με 20:00.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι δυο τους βρέθηκαν αντιμέτωποι στο Χαλε πριν λίγες εβδομάδες με τον Κύργιο να επικρατεί με ανατροπή του Τσιτσιπά.

SATURDAY’S ORDER OF PLAY (NO.1 COURT, FROM 13.00 BST)



De Minaur vs Broady

Swiatek vs Cornet

Kyrgios vs Tsitsipas#Wimbledon