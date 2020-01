Στην Αθήνα ο Στρατάρχης Χάφταρ πριν την Σύνοδο του Βερολίνου για τη Λιβύη!

Στην Αθήνα προσγειώνεται στις 20.30 ο Χαλίφα Χάφταρ, ηγέτης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA).

Η επίσκεψη αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς γίνεται λίγες μόλις ημέρες πριν τη Συνδιάσκεψη που θα γίνει στο Βερολίνο την Κυριακή για τη Λιβύη και στην οποία δεν θα μετάσχει η Ελλάδα.

Στο αεροδρόμιο έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας, ενώ το ταξίδι τελείται υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ θα συναντηθεί και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αύριο το πρωί. Νωρίτερα, στις 9.20 το πρωί θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, όπως αναφέρει επίσημη ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αυτή ήταν η “έκπληξη” στην οποία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός κατά την τηλεοπτική του συνέντευξη στον Alpha. Άλλωστε ο κ. Μητσοτάκης δεν ανέφερε διόλου τυχαία ότι η Ελλάδα θα θέσει βέτο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε οποιαδήποτε απόφαση για την Λιβύη δεν ακυρώνει το παράνομο μνημόνιο Τουρκίας – Λιβύης.

Σημειώνεται πως όπως μεταδίδουν λιβυκά μέσα ενημέρωσης, στην συνάντηση με τον Μάας ο Στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ σημείωσε πως επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματός του για την αντιμετώπιση τρομοκρατικών και παραστρατιωτικών οργανώσεων στη Λιβύη. Με τον όρο “παραστρατιωτικές ομάδες” ο Χάφταρ εννοεί προφανώς και τις ομάδες που έστειλε ο Ερντογάν από την Συρία στην Λιβύη.

LNA commander Field Marshal Khalifa Haftar to German Foreign Minister Heiko Maas: We hold the right to fight & defeat terrorism and to disarm the militias in Libya. #Libya pic.twitter.com/qeqytMi27k

— Libya Review (@LibyaReview) January 16, 2020