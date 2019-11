Θανάσης Αντετοκούνμπο: Οι Μπακς τον “υποβίβασαν”!

Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να είναι ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς, αλλά ο αδερφός του, Θανάσης, δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει… χώρο στα “Ελάφια”.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μετρά μία μόλις συμμετοχή με τους Μπακς (έπαιξε ελάχιστα στον εκτός έδρας με τους Ορλάντο Μάτζικ) και “υποβιβάστηκε” μαζί με τον Κροάτη, Ντράγκαν Μπέντερ στη θυγατρική ομάδα, Γουισκόνσιν Χερντ.

Οι δύο παίκτες των Μπακς θα παίξουν σήμερα κόντρα στους Capital City Go-Go, προκειμένου να βρουν καλύτερο ρυθμό.

The Bucks have assigned @Thanasis_ante43 and @DBender03 to the @WisconsinHerd.

Both will be in uniform for the Herd tonight as it takes on the Capital City Go-Go in Oshkosh!!#FearTheDeer | HerdUp

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 13, 2019