Τσαβούσογλου: Σεβόμαστε τις αποφάσεις του λαού και της Βουλής της “Μακεδονίας”

Θα σεβαστούμε τις αποφάσεις του λαού και του κοινοβουλίου της “Μακεδονίας” είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, τονίζοντας ότι η χώρα του θα συνεχίσει να αναγνωρίζει τα Σκόπια με το συνταγματικό τους όνομα, λέγοντας παράλληλα ότι ελπίζει αυτή η συμφωνία με την Ελλάδα να βοηθήσει τη χώρα στην ευρωπαϊκή της πορεία.

LIVE: “We will respect the decisions reached by the Macedonian people and parliament. We will continue to recognise them by their constitutional name” -Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu pic.twitter.com/8SjlP5Pn9f

Απ’ την πλευρά του ο Νίκολα Ντιμιτρόφ διαβεβαίωσε ότι η χώρα του στέκεται στο πλευρό της Τουρκίας, ιδιαίτερα στο θέμα της καταπολέμισης της τρομοκρατίας.

LIVE: “Macedonia is firmly standing by Turkey in the important fight against terrorism and we have a willingness to, in the framework of our international and legal obligations, to assist and help Turkey” – Macedonian FM Nikola Dimitrov pic.twitter.com/yJIcueBjOa

— TRT World Now (@TRTWorldNow) 17 Ιανουαρίου 2019