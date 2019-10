Τσιτσιπάς: Νίκησε τον «κακό του δαίμονα»! Έβγαλε… κραυγή στο φινάλε – video

Την πρώτη του νίκη κόντρα στον Φελίξ Αλιασίμ πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, κάτι που του έδωσε την πρόκριση στη φάση των “16” του TP Masters 1000 Rolex Shangai.

Ο 21χρονος Έλληνας τενίστας (νο 7 στον κόσμο) επικράτησε του Καναδού (νο 19 στην παγκόσμια κατάταξη) με 2-0 σετ (7-6, 7-6) μετά από αγώνα που κράτησε δύο ώρες και δύο λεπτά και θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο με τον Πολωνό, Χούμπερτ Χουρκάτς (νο. 34).

Ο Τσιτσιπάς… ξόρκισε έτσι τον “κακό του δαίμονα”, αφού πήρε την πρώτη του νίκη κόντρα στον Αλιασίμ, μετά από τρεις ήττες στα juniors και δύο σε επίπεδο ανδρών. Η λαχτάρα του για τη συγκεκριμένη νίκη φάνηκε με την κατάκτηση του τελευταίου του πόντου, τον οποίο και πανηγύρισε έξαλλα!

Στην περίπτωση που ξεπεράσει το “εμπόδιο” του Χουρκάτς, ο Τσιτσιπάς ενδέχεται να αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, που διανύει περίοδο μεγάλης φόρμας. Αυτή ήταν η 5η νίκη για τον Έλληνα τενίστα στις 6 τελευταίες αναμετρήσεις του, σε Πεκίνο και Σαγκάη.

A rivalry for the present and the future 👏

🇬🇷 @StefTsitsipas gets his first win over Felix Auger-Aliassime.

🎥: @TennisTV | #RolexShMasters pic.twitter.com/k6yjy6sHS0

— ATP Tour (@atptour) October 9, 2019