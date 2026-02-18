Συμβαίνει τώρα:
Διάλεξη για το «Μέλλον της Υγείας» έδωσε στο Πανεπιστήμιο του Cambridge ο Πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, βρέθηκε πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, ένα από τα κορυφαία Πανεπιστημιακά ιδρύματα παγκοσμίως, όπου έδωσε διάλεξη με θέμα «Το Μέλλον της Υγείας».

Τη διάλεξη παρακολούθησαν μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Business School του Πανεπιστημίου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της υγείας. Κατά την ομιλία του, ο Δρ. Αποστολόπουλος ανέλυσε τις διεθνείς τάσεις, τις αναδυόμενες ευκαιρίες, καθώς και τις οικονομικές και στρατηγικές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στην υγεία, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογική καινοτομία οφείλει να αξιοποιείται με υπευθυνότητα και μέτρο, σε ισορροπία με τον ανθρώπινο παράγοντα, ώστε να ενισχύεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη φροντίδα των ασθενών.

Η κα. Mary Priddey, Head of Alumni Relations στο Cambridge Judge Business School υποδέχεται τον Δρ. Βασίλη Γ. Αποστολόπουλο, Πρόεδρο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Ο  Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος είναι και ο ίδιος απόφοιτος του Judge Business School του Πανεπιστημίου του Cambridge (1997), γεγονός που προσέδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό και προστιθέμενη αξία στη συγκεκριμένη ακαδημαϊκή του παρουσία.

