Διατροφή, Diet Tube και λιποαναρρόφηση: H τριπλή στρατηγική για ασφαλή αναδιαμόρφωση σώματος

Η σωστή διατροφή αποτελεί το θεμέλιο κάθε επιτυχημένου αποτελέσματος αναμόρφωσης του σώματος, ανεξάρτητα από το ποια αισθητική ή ιατρική μέθοδος επιλέγεται και παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας.

Μια ισορροπημένη, πλούσια σε πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και καλά λιπαρά διατροφή βοηθά: στη σταδιακή και βιώσιμη απώλεια λίπους στη διατήρηση της μυϊκής μάζας στη βελτίωση της ποιότητας του δέρματος στη σταθεροποίηση του βάρους μετά από οποιαδήποτε παρέμβαση.

«Στη σύγχρονη πρακτική, δεν μιλάμε πια για στερητικές δίαιτες, αλλά για εξατομικευμένα διατροφικά πλάνα που εκπαιδεύουν τον ασθενή σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν η διατροφή συνδυάζεται με μεθόδους όπως το diet tube», αναφέρει ο κ. Απόστολος Γαϊτάνης, Πλαστικός Χειρουργός, MD CCST, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής και της Διεθνούς Ένωσης Πλαστικών Χειρουργών ISAPS.

Diet tube χωρίς σωλήνα: Μια σύγχρονη, δομημένη διατροφική προσέγγιση

«Η μέθοδος δεν αφορά πλέον κάποιον φυσικό σωλήνα στο στομάχι, αλλά ένα δομημένο πρωτεϊνικό διατροφικό πρωτόκολλο, διάρκειας συνήθως τριών εβδομάδων. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πρόγραμμα υψηλής πρωτεΐνης που στοχεύει: στην ταχεία απώλεια λίπους στη διατήρηση της μυϊκής μάζας στην ενεργοποίηση του μεταβολισμού μέσω κέτοσης στην «επανεκπαίδευση» των διατροφικών συνηθειών του ασθενούς.

Στις πρώτες δύο εβδομάδες, η διατροφή βασίζεται κυρίως σε πρωτεΐνη, με περιορισμό υδατανθράκων, ώστε το σώμα να αρχίσει να χρησιμοποιεί το αποθηκευμένο λίπος ως βασική πηγή ενέργειας.

Την τρίτη εβδομάδα γίνεται σταδιακή επανένταξη των υδατανθράκων, ώστε ο οργανισμός να επανέλθει ομαλά σε πιο φυσιολογικό διατροφικό μοτίβο. Το diet tube λειτουργεί ως εργαλείο που βοηθά την απώλεια βάρους βάρος πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη δομή, πάντα υπό ιατρική παρακολούθηση», τονίζει ο ειδικός.

Λιποαναρρόφηση: Η στοχευμένη αισθητική παρέμβαση

«Εδώ έρχεται να συμπληρώσει τη διαδικασία η λιποαναρρόφηση. Ενώ το diet tube στοχεύει στη συνολική μείωση του λίπους και τη ρύθμιση του βάρους, η λιποαναρρόφηση αφορά στη διαμόρφωση του περιγράμματος του σώματος και την αντιμετώπιση του επίμονου τοπικού λίπους που δεν υποχωρεί εύκολα με δίαιτα. Συχνές περιοχές παρέμβασης είναι: κοιλιά, γοφοί και «ψωμάκια», έσω μηροί, μπράτσα, υπογάστριο και γόνατα.

Με τις σύγχρονες τεχνικές, η λιποαναρρόφηση είναι πιο ακριβής, λιγότερο τραυματική και με ταχύτερη αποθεραπεία. Ωστόσο, δεν αντικαθιστά τη σωστή διατροφή, την ολοκληρώνει. Στην ιδανική προσέγγιση, επιτυγχάνεται πρώτα ένα πιο σταθερό βάρος (ενδεχομένως με τη βοήθεια του diet tube) και στη συνέχεια προχωράμε σε λιποαναρρόφηση για να βελτιωθεί αισθητικά το σχήμα του σώματός», εξηγεί.

Η τριπλή στρατηγική: Γιατί λειτουργεί καλύτερα

«Ο συνδυασμός διατροφής –diet tube– λιποαναρρόφησης αντιπροσωπεύει μια σύγχρονη, ολιστική φιλοσοφία: Η διατροφή διασφαλίζει υγεία και μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Το diet tube βοηθά στη γρήγορη και ελεγχόμενη απώλεια λίπους. Η λιποαναρρόφηση προσφέρει το τελικό αισθητικό φινίρισμα.

Αυτή η προσέγγιση δεν στοχεύει απλώς σε ένα πιο αδύνατο σώμα, αλλά σε ένα σώμα πιο υγιές, πιο ισορροπημένο και αισθητικά αρμονικό. Τελικά, η σύγχρονη αισθητική ιατρική δεν αφορά μόνο την εμφάνιση, αλλά τη συνολική ευεξία και αυτοπεποίθηση του ατόμου», καταλήγει ο κ. Γαϊτάνης.