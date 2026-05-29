Επέμβαση χολής: Πώς οι σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές αλλάζουν την εμπειρία του ασθενούς

Οι πέτρες στη χολή αποτελούν μια από τις πιο συχνές παθήσεις του πεπτικού συστήματος. Σήμερα η αφαίρεση της χοληδόχου κύστης είναι μια γρήγορη και ασφαλής επέμβαση, που με τις σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές επιτρέπει στους ασθενείς να επιστρέφουν πολύ γρήγορα στην καθημερινότητά τους.

Πόσο συχνό είναι το πρόβλημα;

Οι πέτρες στη χολή αποτελούν ένα ιδιαίτερα συχνό πρόβλημα, καθώς εκτιμάται ότι αφορούν περίπου το 10–15% του πληθυσμού στην Ευρώπη.

Κάθε χρόνο πραγματοποιείται μεγάλος αριθμός επεμβάσεων χολοκυστεκτομής, ενώ η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή θεωρείται σήμερα μία από τις συχνότερες προγραμματισμένες επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα. Στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων πραγματοποιείται με ελάχιστα επεμβατική τεχνική, προσφέροντας ταχύτερη ανάρρωση και μικρότερη επιβάρυνση για τον ασθενή.

Πότε χρειάζεται επέμβαση στη χολή;

Η χειρουργική αφαίρεση της χοληδόχου κύστης προτείνεται κυρίως όταν υπάρχουν συμπτώματα ή επιπλοκές από τις πέτρες. Οι πιο συχνές ενδείξεις είναι:

έντονος πόνος στο δεξί άνω μέρος της κοιλιάς (χοληφόρος κολικός)

οξεία φλεγμονή της χοληδόχου κύστης (οξεία χολοκυστίτιδα)

παγκρεατίτιδα που σχετίζεται με πέτρες στη χολή

προβλήματα στους χοληφόρους πόρους

Ωστόσο, η επέμβαση δεν αφορά μόνο τις πέτρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αφαίρεση της χοληδόχου κύστης συνιστάται και όταν υπάρχουν πολύποδες της χοληδόχου κύστης. Οι μικροί πολύποδες συνήθως παρακολουθούνται με υπερηχογράφημα. Όταν όμως το μέγεθός τους ξεπερνά περίπου τα 10 χιλιοστά, αυξάνεται ο κίνδυνος κακοήθειας και τότε προτείνεται χειρουργική αφαίρεση της χοληδόχου κύστης. Χειρουργείο μπορεί επίσης να προταθεί όταν οι πολύποδες αυξάνονται σε μέγεθος, υπάρχουν πολλαπλοί πολύποδες ή συνυπάρχουν πέτρες και πολύποδες

Πώς γίνεται σήμερα η επέμβαση;

Στη σύγχρονη χειρουργική, η χολοκυστεκτομή πραγματοποιείται σχεδόν πάντα με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, δηλαδή λαπαροσκοπικά ή με ρομποτική υποβοήθηση.

Σε ένα εξειδικευμένο κέντρο ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, η επέμβαση γίνεται μέσω πολύ μικρών τομών, με την κύρια πρόσβαση συνήθως από τον ομφαλό. Με αυτόν τον τρόπο, οι ουλές είναι ελάχιστα εμφανείς, ενώ μειώνεται σημαντικά η επιβάρυνση για τον ασθενή.

Παράλληλα, η χρήση σύγχρονων χειρουργικών εργαλείων υψηλής ακρίβειας επιτρέπει λεπτούς χειρισμούς, ελάχιστο τραυματισμό των ιστών και ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση.

Πόσο διαρκεί η επέμβαση;

Συνήθως, η λαπαροσκοπική ή ρομποτική χολοκυστεκτομή διαρκεί περίπου 25–30 λεπτά. Σε πιο σύνθετες περιπτώσεις, όπως στην οξεία φλεγμονή της χοληδόχου κύστης, η διάρκεια μπορεί να είναι μεγαλύτερη, συνήθως έως περίπου μία ώρα.

Ακόμη και σε επιπλοκές από πέτρες στη χολή, όπως οξεία χολοκυστίτιδα, διάτρηση της χοληδόχου κύστης ή χολώδης περιτονίτιδα, η επέμβαση μπορεί στις περισσότερες περιπτώσεις να πραγματοποιηθεί λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά, χωρίς μεγάλες τομές.

Σε αυτές τις πιο απαιτητικές περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χειρουργικός χρόνος, τοποθέτηση παροχέτευσης, μετεγχειρητική αντιβιοτική αγωγή ή ολιγοήμερη παραμονή στο νοσοκομείο. Σε κάθε περίπτωση, στόχος παραμένει η ασφαλής και οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για τον ασθενή.

Λιγότερη ταλαιπωρία, ταχύτερη επιστροφή στην καθημερινότητα

Η σύγχρονη ελάχιστα επεμβατική χειρουργική έχει αλλάξει σημαντικά την εμπειρία του ασθενούς. Σήμερα, η χολοκυστεκτομή πραγματοποιείται με όσο το δυνατόν πιο ήπιο τρόπο για τον οργανισμό, με περιορισμένο μετεγχειρητικό πόνο και ταχύτερη αποκατάσταση.

Χάρη στις σύγχρονες τεχνικές και στα πρωτόκολλα ταχείας ανάρρωσης ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ο ασθενής κινητοποιείται λίγες ώρες μετά το χειρουργείο και μπορεί να ξεκινήσει ελαφριά διατροφή την ίδια ημέρα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επιστροφή στο σπίτι γίνεται την επόμενη ημέρα, με τον ασθενή πλήρως κινητοποιημένο και σε καλή γενική κατάσταση. Η επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες και στην εργασία είναι συνήθως γρήγορη, μέσα σε λίγες ημέρες.

Δρ. Ιωάννης Δημητρίου, Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Κλινικής Γενικής, Ογκολογικής, Ελάχιστα Επεμβατικής & Ρομποτικής Χειρουργικής Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

