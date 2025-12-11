Υγεία

H μαύρη σοκολάτα ενδέχεται να επιβραδύνει τη γήρανση: Τα αποκαλυπτικά ευρήματα για την ουσία θεοβρομίνη

Οι ερευνητές τονίζουν πως η αυξημένη κατανάλωση μαύρης σοκολάτας δεν είναι αυτομάτως ωφέλιμη, καθώς περιέχει ζάχαρη και λιπαρά - Τι έδειξε η έρευνα
Dark chocolate bar pieces on dark background with grated chocolate, pile chunks of broken chocolate.

Μια χημική ουσία που βρίσκεται στη μαύρη σοκολάτα θα μπορούσε να επιβραδύνει τον ρυθμό της γήρανσης, διαπίστωσε έρευνα από το King’s College London, που δημοσιεύθηκε στο περιoδικό «Aging».

Στη μαύρη σοκολάτα βρέθηκε η θεοβρομίνη, μια κοινή φυτική ένωση που προέρχεται από το κακάο και ενδέχεται να δρα με τρόπο ώστε να καθυστερήσει την γήρανση.

Οι ερευνητές συνέκριναν τα επίπεδα θεοβρομίνης στο αίμα των συμμετεχόντων με δείκτες βιολογικής γήρανσης που ανιχνεύονται στο αίμα.

Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από 2 ευρωπαϊκές ομάδες μελέτης, 509 άτομα από την ομάδα TwinsUK και 1.160 από την μελέτη KORA. Κατά τη μελέτη διαπιστώθηκε ότι όσοι είχαν υψηλότερα επίπεδα θεοβρομίνης στο αίμα τους είχαν βιολογική ηλικία χαμηλότερη από την πραγματική.

Η ομάδα εξέτασε επίσης εάν άλλοι μεταβολίτες στο κακάο και τον καφέ εμφάνιζαν παρόμοια σύνδεση, ωστόσο διαπίστωσαν ότι το αποτέλεσμα φαίνεται να ισχύει μόνο για τη θεοβρομίνη.

Παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, οι ερευνητές τονίζουν ότι η αυξημένη κατανάλωση μαύρης σοκολάτας δεν είναι αυτομάτως ωφέλιμη, καθώς περιέχει επίσης ζάχαρη, λιπαρά και άλλες ουσίες, και απαιτείται περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί αν μπορεί να συμβάλλει δυναμικά στην καθυστέρηση της βιολογικής γήρανσης.

Υγεία
Υγεία: Περισσότερα άρθρα
Είναι η παχυσαρκία εχθρός της καρδιάς;
Η πρόληψη και η αποτελεσματική διαχείριση της παχυσαρκίας είναι κρίσιμες για τη μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα
παχυσαρκία
Ο ιός της γρίπης των πτηνών αν μεταλλαχθεί, μπορεί να προκαλέσει πανδημία χειρότερη του κορονοϊού – Σενάριο τρόμου από το Ινστιτούτο Παστέρ
«Αντίθετα από ό,τι συμβαίνει με την COVID-19, η οποία επηρεάζει κυρίως ευάλωτες ομάδες ανθρώπων, οι ιοί της γρίπης μπορούν επίσης να σκοτώσουν υγιή άτομα, μεταξύ των οποίων παιδιά»
istock photo
