H μαύρη σοκολάτα ενδέχεται να επιβραδύνει τη γήρανση: Τα αποκαλυπτικά ευρήματα για την ουσία θεοβρομίνη

Μια χημική ουσία που βρίσκεται στη μαύρη σοκολάτα θα μπορούσε να επιβραδύνει τον ρυθμό της γήρανσης, διαπίστωσε έρευνα από το King’s College London, που δημοσιεύθηκε στο περιoδικό «Aging».

Στη μαύρη σοκολάτα βρέθηκε η θεοβρομίνη, μια κοινή φυτική ένωση που προέρχεται από το κακάο και ενδέχεται να δρα με τρόπο ώστε να καθυστερήσει την γήρανση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ερευνητές συνέκριναν τα επίπεδα θεοβρομίνης στο αίμα των συμμετεχόντων με δείκτες βιολογικής γήρανσης που ανιχνεύονται στο αίμα.

Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από 2 ευρωπαϊκές ομάδες μελέτης, 509 άτομα από την ομάδα TwinsUK και 1.160 από την μελέτη KORA. Κατά τη μελέτη διαπιστώθηκε ότι όσοι είχαν υψηλότερα επίπεδα θεοβρομίνης στο αίμα τους είχαν βιολογική ηλικία χαμηλότερη από την πραγματική.

Η ομάδα εξέτασε επίσης εάν άλλοι μεταβολίτες στο κακάο και τον καφέ εμφάνιζαν παρόμοια σύνδεση, ωστόσο διαπίστωσαν ότι το αποτέλεσμα φαίνεται να ισχύει μόνο για τη θεοβρομίνη.

Παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, οι ερευνητές τονίζουν ότι η αυξημένη κατανάλωση μαύρης σοκολάτας δεν είναι αυτομάτως ωφέλιμη, καθώς περιέχει επίσης ζάχαρη, λιπαρά και άλλες ουσίες, και απαιτείται περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί αν μπορεί να συμβάλλει δυναμικά στην καθυστέρηση της βιολογικής γήρανσης.