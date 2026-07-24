Η τεχνολογία που «βλέπει» τη θρόμβωση πριν γίνει απειλητική

Η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (DVT) -ή στα ελληνικά: ΕΒΦΘ- αποτελεί μία σοβαρή αγγειακή πάθηση με σημαντική επίπτωση στη νοσηρότητα και θνησιμότητα.

Η πάθηση αφορά τον σχηματισμό θρόμβων αίματος στις βαθιές φλέβες του σώματος με δυνητικά απειλητικές για τη ζωή συνέπειες όταν δεν διαγιγνώσκεται έγκαιρα.

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Ένα σημαντικό ποσοστό (έως και τα δύο τρίτα) των ατόμων με εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση δεν παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα, γεγονός που καθιστά τη διάγνωση ιδιαίτερα δύσκολη και ταυτόχρονα αναγκαία.

Το ευρωπαϊκό έργο ThrombUS+ στοχεύει να καλύψει αυτό το κενό, αναπτύσσοντας τεχνολογία αιχμής που επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο ατόμων υψηλού κινδύνου εμφάνισης εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης.

Προσφέρει έτσι μία εύκολα προσβάσιμη λύση για τη συνεχόμενη παρακολούθηση και έγκαιρη διάγνωση της πάθησης στα κάτω άκρα.

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Πρόσφατα, το έργο ThrombUS+ εισήλθε στη δεύτερη φάση κλινικών δοκιμών, με την έναρξη μιας πολυκεντρικής κλινικής μελέτης σε διαφορετικά νοσοκομεία της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων και δύο νοσοκομείων στην Ελλάδα. Στόχος της μελέτης είναι η συλλογή δεδομένων υπερηχογραφίας αγγειακής συμπίεσης με τη χρήση της καινοτόμου υπερηχογραφικής συσκευής ThrombUS+.

Η υπερηχογραφική αυτή συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να ενσωματωθεί στην τελική φορετή συσκευή ThrombUS+, η οποία θα επιτρέπει την αυτόνομη παρακολούθηση και την έγκαιρη διάγνωση της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης των κάτω άκρων, στο σημείο παροχής φροντίδας (point-of-care).

Παράλληλα, το έργο έχει ήδη εντάξει με επιτυχία περισσότερους από 1.900 ασθενείς σε πέντε νοσοκομεία, στην Ελλάδα, τη Λιθουανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης κλινικών δοκιμών.

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η δημιουργία ενός μεγάλου και ανοιχτού συνόλου δεδομένων υπερηχογραφημάτων αγγειακής συμπίεσης με τη χρήση συμβατικών υπερηχογραφικών συστημάτων, για την εκπαίδευση, επικύρωση και δοκιμή μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), με στόχο την αυτόματη ανίχνευση της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης.

Η περαιτέρω επικύρωση της φορετής συσκευής ThrombUS+ θα πραγματοποιηθεί σε κλινικό περιβάλλον, μέσω μιας πρώιμης μελέτης σκοπιμότητας και μίας πολυκεντρικής πιλοτικής δοκιμής για την αξιολόγηση της χρηστικότητας της συσκευής.

Το έργο ThrombUS+ βρίσκεται στην αιχμή μιας επανάστασης στην ιατρική διαγνωστική και της ιατρικής απεικόνισης. Το έργο ανοίγει τον δρόμο προς τη νέα εποχή των διαγνωστικών προσεγγίσεων, όπου η τεχνητή νοημοσύνη και οι υπερφορητές ή ακόμη και φορετές τεχνολογίες υπόσχονται να μειώσουν τον φόρτο για τους επαγγελματίες υγείας και να μετασχηματίσουν τη διαγνωστική διαδικασία σε συνεχή και αυτόνομη υπηρεσία φροντίδας στο σημείο παροχής (point-of-care).

Σχετικά με το ThrombUS+

Το έργο ThrombUS+ έχει συνολικό προϋπολογισμό 9,5 εκατομμύρια ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της δράσης Ορίζοντας Ευρώπη (Horizon Europe). Δεκαοκτώ εταίροι, από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναλάβει την ανάπτυξη μιας καινοτόμου φορετής διαγνωστικής συσκευής για χρήση στο σημείο παροχής φροντίδας (point-of-care), χωρίς ανάγκη χειριστή, για τη συνεχή παρακολούθηση εμφάνισης εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης (DVT).

Το έργο συντονίζεται από την Καθηγήτρια κ. Ελένη Καλδούδη του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και συμμετέχουν εταίροι από την Ελλάδα, τη Λιθουανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Φινλανδία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μίας πρωτότυπης φορετής συσκευής για την έγκαιρη ανίχνευση της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης (DVT).

Η συσκευή βασίζεται στην υπερηχογραφία αγγειακής συμπίεσης, η οποία υλοποιείται με τη χρήση του μηχανισμού συμπίεσης ιστών (tissue compression actuator). Επιπρόσθετα, η συσκευή ενσωματώνει πληθυσμογραφία βασισμένη στη μέτρηση ηλεκτρικής αντίστασης και ρεογραφία ανάκλασης φωτός, για τη συνεχή παρακολούθηση εμφάνισης θρόμβων στα κάτω άκρα.

Τέλος, χάρη στους ενσωματωμένους αισθητήρες κίνησης και το ειδικό λογισμικό, οι χρήστες θα μπορούν να εμπλακούν σε περιβάλλον εκτεταμένης πραγματικότητας (extended reality) και σε παιχνίδια σοβαρού σκοπού (serious games) εκτελώντας ασκήσεις φυσικοθεραπείας, μειώνοντας τον κίνδυνο δημιουργίας θρόμβων.

Έτσι, η συσκευή αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση για την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης στα κάτω άκρα.