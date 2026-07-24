Βρυγμός: Το «αθόρυβο» τρίξιμο των δοντιών που απειλεί το χαμόγελό σας

Ο βρυγμός, γνωστός στην οδοντιατρική και ως βρουξισμός, είναι η ίδια ακριβώς κατάσταση, με τον όρο «βρουξισμός» να αποτελεί την επιστημονική ονομασία του φαινομένου.

Περιγράφει την ακούσια υπερδραστηριότητα των μυών της μάσησης, η οποία εκδηλώνεται με σφίξιμο ή τρίξιμο των δοντιών.

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Πρόκειται για μια ιδιαίτερα συχνή διαταραχή που μπορεί να εμφανίζεται τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια του ύπνου, επηρεάζοντας ανθρώπους κάθε ηλικίας.

«Παρότι πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται για μια απλή συνήθεια ή για κάτι που δεν χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, ο βρυγμός μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές φθορές στα δόντια, πόνο στη γνάθο, πονοκεφάλους και προβλήματα στην κροταφογναθική άρθρωση, εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα» επισημαίνει η Χειρουργός Οδοντίατρος κ. Μαρία Τσαούτου-Κωστομοίρη και εξηγεί:

Τι είναι ο βρυγμός (βρουξισμός);

Ο βρυγμός είναι η υπερβολική δραστηριότητα των μυών της μάσησης, η οποία εκδηλώνεται με έντονο σφίξιμο ή τρίξιμο των δοντιών. Το φαινόμενο μπορεί να είναι περιστασιακό ή χρόνιο και να επηρεάζει ανθρώπους κάθε ηλικίας, από παιδιά έως ενήλικες.

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Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο νυχτερινός βρυγμός γίνεται αντιληπτός από τον σύντροφο ή κάποιο μέλος της οικογένειας που ακούει τον χαρακτηριστικό ήχο του τριξίματος. Πολλοί ασθενείς, ωστόσο, αντιλαμβάνονται το πρόβλημα μόνο όταν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Τα σημάδια του βρυγμού διαφέρουν από άτομο σε άτομο, όμως τα πιο συχνά περιλαμβάνουν:

Πόνο ή δυσκαμψία στη γνάθο, ιδιαίτερα το πρωί

Πονοκεφάλους, κυρίως στην περιοχή των κροτάφων

Ευαισθησία ή πόνο στα δόντια

Φθορά, ρωγμές ή σπασίματα στα δόντια

Πόνο στους μύες του προσώπου ή του αυχένα

Διαταραχές στον ύπνο και αίσθημα κόπωσης μετά το ξύπνημα

Εάν το πρόβλημα παραμείνει χωρίς αντιμετώπιση, οι φθορές στα δόντια μπορεί να γίνουν μόνιμες, απαιτώντας πιο σύνθετες και δαπανηρές οδοντιατρικές αποκαταστάσεις.

Γιατί εμφανίζεται ο βρυγμός;

Η ακριβής αιτία δεν είναι πάντα γνωστή, ωστόσο υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που φαίνεται να συμβάλλουν στην εμφάνισή του.

Το άγχος και η ψυχολογική πίεση αποτελούν από τους σημαντικότερους παράγοντες. Πολλοί άνθρωποι που βιώνουν έντονο στρες, επαγγελματική πίεση ή συναισθηματική φόρτιση εμφανίζουν επεισόδια βρυγμού, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Επιπλέον, ορισμένες διαταραχές ύπνου, η κατανάλωση καφεΐνης ή αλκοόλ σε μεγάλες ποσότητες, το κάπνισμα, καθώς και ορισμένα φάρμακα, μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα εμφάνισης του προβλήματος. Σε κάποιες περιπτώσεις, η κακή σύγκλειση των δοντιών μπορεί επίσης να επιβαρύνει την κατάσταση.

Ποιες είναι οι συνέπειες αν δεν αντιμετωπιστεί;

Ο χρόνιος βρυγμός δεν επηρεάζει μόνο τα δόντια. Η συνεχής πίεση μπορεί να προκαλέσει:

Έντονη φθορά της αδαμαντίνης.

Σπασίματα σε δόντια, σφραγίσματα ή στεφάνες.

Υποχώρηση των ούλων.

Προβλήματα στην κροταφογναθική άρθρωση (ΚΓΑ).

Χρόνιο πόνο στη γνάθο και στους μυς του προσώπου.

Συχνούς πονοκεφάλους και δυσφορία στην καθημερινότητα.

Η έγκαιρη διάγνωση από τον οδοντίατρο μπορεί να προλάβει πολλές από αυτές τις επιπλοκές.

Η αποτελεσματική λύση: Το εξατομικευμένο μασελάκι βρυγμού

Η πιο συνηθισμένη και αποτελεσματική μέθοδος προστασίας των δοντιών είναι το εξατομικευμένο μασελάκι βρυγμού (νάρθηκας νυκτός).

Το μασελάκι κατασκευάζεται ειδικά για τα δόντια κάθε ασθενούς, έπειτα από λήψη αποτυπωμάτων ή ψηφιακή σάρωση. Φοριέται συνήθως κατά τη διάρκεια του ύπνου και λειτουργεί ως προστατευτικό φράγμα ανάμεσα στις δύο οδοντικές επιφάνειες.

Με αυτόν τον τρόπο:

Προστατεύει τα δόντια από περαιτέρω φθορά.

Μειώνει την πίεση που ασκείται στη γνάθο.

Συμβάλλει στη χαλάρωση των μυών της μάσησης.

Περιορίζει τον πόνο και την πρωινή δυσκαμψία.

Βοηθά στη διατήρηση των οδοντιατρικών αποκαταστάσεων, όπως σφραγίσματα, όψεις ή στεφάνες.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το μασελάκι δεν θεραπεύει την αιτία του βρυγμού, αλλά αποτελεί την αποτελεσματικότερη μέθοδο προστασίας των δοντιών και της γνάθου από τις επιπτώσεις του. Παράλληλα, συμβάλλει στη μείωση των συμπτωμάτων και στην πρόληψη σοβαρότερων βλαβών.

Τι άλλο μπορεί να βοηθήσει;

Παράλληλα με τη χρήση του μασελακίου, είναι χρήσιμο να αντιμετωπιστούν και οι παράγοντες που επιδεινώνουν τον βρυγμό. Η διαχείριση του άγχους μέσω άσκησης, τεχνικών χαλάρωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης, η αποφυγή καφεΐνης και αλκοόλ πριν τον ύπνο και η διατήρηση ενός σταθερού προγράμματος ύπνου μπορούν να μειώσουν την ένταση των επεισοδίων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο οδοντίατρος μπορεί να συνεργαστεί με άλλους επαγγελματίες υγείας, όπως φυσικοθεραπευτές ή ιατρούς ύπνου, όταν ο βρυγμός σχετίζεται με πιο σύνθετα προβλήματα.

«Ο βρυγμός (βρουξισμός) είναι μια συχνή κατάσταση που δεν πρέπει να αγνοείται. Το συνεχές σφίξιμο ή τρίξιμο των δοντιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές φθορές, πόνο και προβλήματα στη λειτουργία της γνάθου. Ευτυχώς, η έγκαιρη διάγνωση και η χρήση ενός εξατομικευμένου μασελακίου μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα δόντια και να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής.

Εάν παρατηρείτε συμπτώματα όπως πόνο στη γνάθο, πρωινούς πονοκεφάλους ή αυξημένη φθορά στα δόντια, μη διστάσετε να συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας. Μια απλή εξέταση είναι αρκετή για να διαπιστωθεί εάν πάσχετε από βρυγμό και να προταθεί η κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση, πριν το πρόβλημα οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες» καταλήγει η κ. Τσαούτου-Κωστομοίρη.