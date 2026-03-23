Ίδρυμα Χατζηιωάννου: Από 1η Απριλίου το μπόνους 1.500 ευρώ σε γιατρούς 47 νησιών – Ποιοι θα λάβουν αναδρομικά

Με μια κίνηση που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα στην υγειονομική κάλυψη της «άγονης γραμμής», τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου 2026 το νέο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για τους γιατρούς του ΕΣΥ που υπηρετούν σε απομακρυσμένα νησιά.

Η πρωτοβουλία, η οποία στηρίζεται στη γενναιόδωρη χορηγία ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ από τον επιχειρηματία Στέλιο Χατζηιωάννου, στοχεύει στην προσέλκυση και παραμονή των γιατρών του ΕΣΥ για 7 χρόνια σε περιοχές όπου οι ελλείψεις παραμένουν χρόνιο «αγκάθι».

Το πρόγραμμα δεν αποτελεί μια γενική ενίσχυση, αλλά μια στοχευμένη παρέμβαση στις πιο ευαίσθητες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Συγκεκριμένα, η δωρεά επικεντρώνεται σε 47 νησιά με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων, τα οποία στερούνται μεγάλων νοσοκομειακών μονάδων ή Κέντρων Υγείας, εστιάζοντας αποκλειστικά στα Περιφερειακά και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους, «από τις 300 θέσεις γιατρών που για χρόνια παρέμεναν μόνιμα άγονες στα νησιά, ακόμη και επί 15 χρόνια, έχει ήδη καλυφθεί το 2/3, δηλαδή περίπου 200 θέσεις, ενώ απομένουν περίπου 100 θέσεις».

Τι περιλαμβάνει η ενίσχυση Χατζηιωάννου – Ποιοι θα πάρουν διπλάσιο μισθό και ποιοι αναδρομικά

Η οικονομική αναβάθμιση των γιατρών που θα στελεχώσουν αυτά τα ιατρεία χαρακτηρίζεται από το Υπουργείο Υγείας «θεαματική», καθώς το κίνητρο αυτό έρχεται να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες απολαβές τους.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της δράσης περιλαμβάνουν:

Μηνιαίο επίδομα : Καταβολή 1.500 ευρώ καθαρά ανά γιατρό, ποσό που χρηματοδοτείται από τη δωρεά και διανέμεται μέσω του κράτους.

Διπλασιασμός εισοδήματος : Με την προσθήκη του μπόνους, οι συνολικές καθαρές μηνιαίες απολαβές για περίπου 80 γιατρούς θα αγγίζουν πλέον τις 3.000 ευρώ.

Αναδρομικά: Εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να καταβληθεί το επίδομα αναδρομικά και για τον μήνα Μάρτιο σε όσους ήδη προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα συγκεκριμένα νησιά.

Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός : Η δωρεά έχει ορίζοντα επταετίας, έως το 2032, προσφέροντας σταθερότητα σε όσους επιλέξουν την άγονη γραμμή.

Σωρευτικό όφελος: Σε βάθος επταετίας, ένας γιατρός μπορεί να εισπράξει επιπλέον 126.000 ευρώ καθαρά, πέρα από τον βασικό του μισθό και το επίδομα άγονης περιοχής.

Δείτε αναλυτικά τις -προς κάλυψη- κενές θέσεις στα 47 νησιά – Πηγή: Υπουργείο Υγείας

Θεμιστοκλέους: «Κανένας πολίτης δεν θα αισθάνεται απροστάτευτος»

Η κυβέρνηση προσβλέπει στην εξάλειψη των φαινομένων όπου θέσεις σε ακριτικά νησιά παρέμεναν κενές λόγω του υψηλού κόστους διαβίωσης και της γεωγραφικής απομόνωσης. Πλέον, το πακέτο αποδοχών, σε συνδυασμό με τις παροχές στέγασης και σίτισης που προσφέρουν πολλοί δήμοι, καθιστά αυτές τις θέσεις τις πιο ελκυστικές στο ΕΣΥ για νέους και έμπειρους επιστήμονες.

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, υπογράμμισε τη σημασία της κοινωνικής δικαιοσύνης που διέπει αυτή την απόφαση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Η στρατηγική μας επιλογή να ενισχύσουμε το ΕΣΥ στις άγονες περιοχές δεν είναι μόνο ζήτημα πόρων, αλλά ζήτημα δικαιοσύνης για τους νησιώτες μας. Με το νέο πακέτο κινήτρων και τη στήριξη του Ιδρύματος Χατζηιωάννου, καθιστούμε τις θέσεις αυτές εξαιρετικά ελκυστικές, διασφαλίζοντας ότι κανένας πολίτης, όσο μακριά κι αν κατοικεί, δεν θα αισθάνεται απροστάτευτος. Είναι μια έμπρακτη απάντηση στις ανάγκες της περιφέρειας».

Η παρέμβαση αυτή φαίνεται να είναι η τελευταία ευκαιρία για τη θωράκιση την πρωτοβάθμιας φροντίδας στα 47 νησιά της «πρώτης γραμμής», διασφαλίζοντας ότι η υγειονομική περίθαλψη δεν θα αποτελεί πλέον προνόμιο των κατοίκων των μεγάλων αστικών κέντρων ή των μεγάλων νησιών.

πηγή: iatropedia.gr