Μάριος Θεμιστοκλέους: «Έρχεται νέα προκήρυξη για πρόληψη γιατρών στο ΕΣΥ εντός 20 ημερών»

Οι γιατροί αναμένεται να ενισχύσουν το ΕΣΥ, με χρονικό ορίζοντα τριών έως τεσσάρων μηνών από την προκήρυξη έως την τοποθέτησή τους, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο Υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους, παρουσίασε τον σχεδιασμό του Υπουργείο Υγείας για την περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος υγείας, με παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν νέες προσλήψεις, τη δημιουργία ενιαίου νοσηλευτικού κλάδου, κίνητρα για γιατρούς σε νησιωτικές περιοχές και επιτάχυνση των διαδικασιών στελέχωσης, σύμφωνα με το iatropedia.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε ότι επίκειται νέα διαδικασία πρόσληψης ιατρικού προσωπικού για τα νοσοκομεία της χώρας.

«Θα ανοίξει ξεχωριστή προκήρυξη μέσα στις επόμενες 20 ημέρες για ιατρικό προσωπικό, καθώς η διαδικασία είναι διαφορετική από εκείνη που αφορά το λοιπό και το νοσηλευτικό προσωπικό», ανέφερε.

Όπως είναι γνωστό, οι γιατροί δεν υπάγονται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) αλλά προσλαμβάνονται μέσω συμβουλίων κρίσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει στη διαδικασία επιτρέπουν πλέον την τοποθέτηση γιατρών στα νοσοκομεία μέσα σε τρεις έως τέσσερις μήνες από την προκήρυξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακούστε τις δηλώσεις του Υφυπουργού Υγείας, κ. Θεμιστοκλέους:

Ο προγραμματισμός προσλήψεων για το 2026

Ο Υφυπουργός Υγείας σημείωσε ότι ο συνολικός σχεδιασμός για το 2026 προβλέπει:

5.000 μόνιμες θέσεις προσωπικού

3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού

Παράλληλα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η προκήρυξη 2Κ/2026 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία, οργανισμούς και φορείς του Υπουργείου Υγείας, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 18 Μαρτίου.

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε μιλώντας στο ραδιόφωνο «REAL FM 97.8», ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί σημαντικά οι χρόνοι ολοκλήρωσης των προσλήψεων, σημειώνοντας ότι παλαιότερα απαιτούνταν 2,5 έως 3 χρόνια μέχρι την τοποθέτηση ενός εργαζομένου, ενώ πλέον η διαδικασία έχει επιταχυνθεί.

Ενιαίος νοσηλευτικός κλάδος

Παράλληλα, ο Υφυπουργός ανακοίνωσε ότι μέσα στον μήνα κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων νομοσχέδιο για τη δημιουργία ενιαίου νοσηλευτικού κλάδου, ικανοποιώντας – όπως είπε – ένα πάγιο αίτημα των νοσηλευτών.

«Με νομοσχέδιο που κατατίθεται μέσα στον μήνα στη Βουλή των Ελλήνων, δημιουργείται ενιαίος νοσηλευτικός κλάδος», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μεταρρύθμιση αυτή θα επιτρέψει πιο στοχευμένη ενίσχυση του νοσηλευτικού προσωπικού και ταχύτερη κάλυψη των θέσεων όπου υπάρχουν ελλείψεις.

Κίνητρα για γιατρούς σε νησιά

Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε επίσης στα οικονομικά κίνητρα που δίνονται για την κάλυψη θέσεων σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Όπως είπε, από περίπου 300 θέσεις που παραδοσιακά έμεναν άγονες, έχει ήδη καλυφθεί περίπου το δύο τρίτα, χάρη στα νέα κίνητρα που έχουν ενεργοποιηθεί.

«Υπάρχει κίνητρο μετακίνησης από την ηπειρωτική χώρα προς τα νησιά ύψους 2.000 ευρώ τον μήνα, ενώ ξεχωριστή συμβολή έχει και η δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιου Χατζηιωάννου, που παρέχει 1.500 ευρώ τον μήνα, καθαρά, αφορολόγητα, επιπλέον του μισθού για γιατρούς σε 47 νησιά της χώρας, καλύπτοντας 80 γιατρούς», ανέφερε.

Θεμιστοκλέους για τις εξελίξεις στην Κύπρο

Στην ίδια συνέντευξη, ο Υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, τονίζοντας τον ρόλο της ελληνικής παρέμβασης στις πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο.

«Η κίνηση της ελληνικής κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού άλλαξε τα δεδομένα και λειτούργησε ως καταλύτης για την κινητοποίηση και άλλων ευρωπαϊκών χωρών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, η άμεση αντίδραση της Ελλάδας έστειλε μήνυμα αποτροπής και σταθερότητας σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην ευρύτερη περιοχή, κατάληξε ο Κύπριος στην καταγωγή υφυπουργός Υγείας.

Πηγή: iatropedia