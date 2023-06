Όσο περισσότερο επιλέγετε τακτικά μια διατροφή πλούσια σε βιταμίνες, τόσο πιο πιθανό είναι να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Με άλλα λόγια, δεν μπορείς να τρως μόνο τέσσερα πορτοκάλια στο πρωινό μια μέρα και να περιμένεις να προστατευτείς από το κρυολόγημα όλη την εποχή. Είναι ένα σωρευτικό αποτέλεσμα.

Η διαιτολόγος Julia Zumpano της Cleveland Clinic αναλύει το ποιες βιταμίνες είναι καλύτερες για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού σας, καθώς και σε ποιες τροφές μπορείτε να τις βρείτε και πώς μπορούν να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε την υγεία σας.

Οι 5 καλύτερες βιταμίνες για το ανοσοποιητικό

Βιταμίνη C

Αυτήν, μάλλον την περιμένατε. Η βιταμίνη C είναι πολύ σημαντική για ανοσοποιητικό σύστημα. Τυχόν ανεπάρκεια βιταμίνης C μπορεί να σας κάνει πιο επιρρεπείς στο να αρρωστήσετε. Η βιταμίνη C δρα ως αντιοξειδωτικό, που σημαίνει ότι μπορεί να σας προστατεύσει από τις τοξίνες που προκαλούν φλεγμονή στο σώμα σας.

Η τακτική πρόσληψη βιταμίνης C είναι απαραίτητη για την καλή υγεία, επειδή το σώμα σας δεν την παράγει από μόνο του. Επίσης, δεν την αποθηκεύει για χρήση αργότερα. Τα καλά νέα είναι ότι η βιταμίνη C περιέχεται σε τόσες πολλές τροφές ώστε οι περισσότεροι δεν χρειάζεται να πάρουν συμπλήρωμα βιταμίνης C, εκτός εάν το συμβουλέψει ένας γιατρός.

Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C

Η βιταμίνη C συνδέεται συχνότερα με τα πορτοκαλί εσπεριδοειδή, αλλά μπορείτε να την πάρετε από μια ποικιλία φρούτων και λαχανικών. Οι 10 καλύτερες διατροφικές πηγές της βιταμίνης C κατά σειρά είναι:

-Κόκκινες πιπεριές

-Πορτοκάλι και χυμός πορτοκαλιού

-Χυμός γκρέιπφρουτ

-Ακτινίδια

-Πράσινες πιπεριές

-Mπρόκολο

-Φράουλες

-Λαχανάκια Βρυξελλών

Βιταμίνη Β6

Η Β6 είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη βιοχημικών αντιδράσεων στο ανοσοποιητικό σας σύστημα. Ένας από τους κύριους ρόλους της είναι η παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων και Τ-κυττάρων. Αυτά είναι τα κύτταρα στο σώμα σας που ανταποκρίνονται στην καταπολέμηση των εισβολέων, όπως οι ιοί και τα βακτήρια.

Τροφές γεμάτες βιταμίνη Β6

-Ρεβύθια

-Βοδινό και μοσχαρίσιο συκώτι

-Ψάρια κρύου νερού, όπως ο σολομός και ο τόνος

-Στήθος κοτόπουλου

-Εμπλουτισμένα δημητριακά πρωινού

-Πατάτες

-Γαλοπούλα

-Μπανάνες

-Πλιγούρι

-Τυρί τύπου κότατζ

-Κολοκύθα

Βιταμίνη Ε

Η βιταμίνη Ε είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που βοηθά το σώμα σας να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις. Έρευνες δείχνουν ότι η βιταμίνη Ε είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά θρεπτικά συστατικά για την λειτουργία του ανοσοποιητικού. Αυτό συμβαίνει επειδή βοηθά να διατηρήσετε τα Τ-κύτταρά σας να λειτουργούν βέλτιστα.

Τροφές με βιταμίνη Ε

-Καλαμποκέλαιο

-Σπόροι, όπως οι ηλιόσποροι

-Ξηροί καρποί, όπως αμύγδαλα και φιστίκια, αλλά και βούτυρο ξηρών καρπών

-Σπανάκι

-Μπρόκολο

-Ακτινίδια

-Μάνγκο

-Ντομάτες

-Σπανάκι

Ψευδάργυρος

Ο ψευδάργυρος είναι αντιφλεγμονώδης και αντιοξειδωτική ουσία. Παίζει καίριο ρόλο στη σωστή λειτουργία όλων των κυττάρων του ανοσοποιητικού σας συστήματος.

Τροφές πλούσιες σε ψευδάργυρο

Τα στρείδια είναι η υψηλότερη διατροφική πηγή σε ψευδάργυρο. Άλλες τροφές για να αυξήσετε την πρόσληψη ψευδαργύρου περιλαμβάνουν κατά σειρά:

-Στρείδια

-Μοσχαρίσιο κρέας (επιλέξτε μόνο άπαχα κομμάτια)

-Μπλε καβούρι

-Σπόροι κολοκύθας

-Ψητές χοιρινές μπριζόλες

-Στήθος γαλοπούλας

-Τυρί τύπου τσένταρ

-Γαρίδες

-Φακές

-Σαρδέλες

-Γιαούρτι

-Γάλα

Σελήνιο

Το διαιτητικό σελήνιο όχι μόνο ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σας σύστημα όταν υπάρχει απειλή, αλλά και το… κατευνάζει όταν χρειάζεται. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αποτρέψει το ανοσοποιητικό σας σύστημα από την υπερβολική αντίδραση, προστατεύοντάς σας από χρόνιες φλεγμονές και αυτοάνοσες ασθένειες, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η νόσος του Crohn και η ψωρίαση.

Δοκιμάστε κατά σειρά αυτές τις τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε σελήνιο:

-Φυστίκια Βραζιλίας

-Τόνος

-Βακαλάος

-Σαρδέλες

-Άπαχα κρέατα

-Τυρί τύπου κότατζ

-Καστανό ρύζι

-Αυγά

-Πλιγούρι βρώμης

-Γάλα και γιαούρτι

-Φακές

-Ξηροί καρποί και σπόροι

-Αρακάς

Μερικά έτοιμα προς κατανάλωση δημητριακά πρωινού είναι επίσης εμπλουτισμένα με σελήνιο.

Πηγή: health.clevelandclinic.org