Πότε η ενόχληση στα πόδια το καλοκαίρι είναι σύμπτωμα πάθησης

Η πρόσφατη είδηση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαγνώστηκε με φλεβική ανεπάρκεια, έφερε ξανά στο προσκήνιο μία συχνά υποτιμημένη, αλλά εξαιρετικά σημαντική πάθηση του κυκλοφορικού συστήματος. Παρότι πολλοί τη θεωρούν επιφανειακό ή αισθητικό πρόβλημα, η φλεβική ανεπάρκεια μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές αν δεν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

«Κατά τους θερινούς μήνες, πολλοί άνθρωποι παραπονούνται για αίσθημα βάρους, καύσου ή ελαφρύ πρήξιμο στα κάτω άκρα. Αυτά αποτελούν συμπτώματα που συχνά συναντάμε και οφείλονται σε αλλαγές στη φυσιολογική λειτουργία των φλεβών λόγω αυξημένης θερμοκρασίας ή παρατεταμένης ορθοστασίας. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, πίσω από αυτές τις ενοχλήσεις μπορεί να κρύβεται φλεβική ανεπάρκεια – μία χρόνια πάθηση του φλεβικού συστήματος που απαιτεί ιατρική διερεύνηση και ενδεχομένως αντιμετώπιση», επισημαίνει ο Ευάγγελος Νικολόπουλος, Διευθυντής Αγγειοχειρουργός στο Metropolitan Hospital.

«Αξίζει να σημειωθεί πως παρόμοια συμπτώματα μπορεί να οφείλονται και σε άλλες αιτίες, όπως προβλήματα στη μέση ή γενικότερη μυοσκελετική καταπόνηση, ειδικά σε όσους ακολουθούν καθιστική ζωή», προσθέτει.

Η παρερμηνεία των συμπτωμάτων και ο κίνδυνος υποτίμησης

«Ένα συχνό λάθος είναι η υποτίμηση των συμπτωμάτων ως κάτι απλώς αισθητικό. Η παρουσία διατεταμένων φλεβών -γνωστών ως κιρσοί- κάτω από το δέρμα, με μορφή σαφών εξογκωμάτων, πολλές φορές θεωρείται από τους ασθενείς επιφανειακό πρόβλημα. Στην πραγματικότητα, όμως, η φλεβική ανεπάρκεια σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση φλεβικών θρομβώσεων, ένα σοβαρό ιατρικό ενδεχόμενο που μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και σε νέους, δραστήριους ανθρώπους, ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας.

Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι απαραίτητο κάθε σύμπτωμα που επιμένει να αξιολογείται από αγγειοχειρουργό. Όπως κάποιος δεν αγνοεί μια πέτρα στη χολή ή μια κήλη, έτσι και οι κιρσοί πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πάθηση που επηρεάζει την υγεία και σαφώς όχι ως απλό αισθητικό πρόβλημα», τονίζει.

«Η σύγχρονη ιατρική προσφέρει πλέον λύσεις για τη φλεβική ανεπάρκεια που είναι αποτελεσματικές, ασφαλείς και ελάχιστα επεμβατικές. Μέθοδοι όπως το ενδαγγειακό laser, οι ραδιοσυχνότητες και η χρήση ειδικών σκληρυντικών ουσιών μπορούν να εφαρμοστούν σε εξωτερική βάση, χωρίς την ανάγκη γενικής αναισθησίας ή παραμονής στο νοσοκομείο. Η επέμβαση διαρκεί λίγο, γίνεται με μέθη και επιτρέπει την άμεση επάνοδο στις δραστηριότητες.

Τα αποτελέσματα των θεραπειών είναι εντυπωσιακά, ενώ η πιθανότητα επανεμφάνισης του προβλήματος έχει μειωθεί δραστικά στην σύγχρονη εποχή. Επιπλέον, η ελάχιστα επεμβατική φύση της θεραπείας καθιστά υποψήφιους ακόμη και μεγαλύτερους ηλικιακά ασθενείς, βελτιώνοντας σαφώς την ποιότητα ζωής αυτών», εξηγεί ο ειδικός.

«Όπως σε κάθε αγγειακή πάθηση, έτσι και στη φλεβική ανεπάρκεια, η πρόληψη και η αλλαγή τρόπου ζωής παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η σωματική άσκηση, η αποφυγή καθιστικής ζωής, η αποχή από το κάπνισμα και η διατήρηση φυσιολογικού βάρους είναι παράγοντες που προστατεύουν το φλεβικό σύστημα. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει η κληρονομικότητα, η οποία εξηγεί γιατί κάποιοι εμφανίζουν πρόβλημα χωρίς εμφανή εξωτερικά αίτια.

Η έγκαιρη διάγνωση και η σύγχρονη αντιμετώπιση όχι μόνο προλαμβάνουν σοβαρές επιπλοκές, αλλά προσφέρουν στους ασθενείς λύσεις που τους απαλλάσσουν από ενοχλήσεις και κινδύνους, χωρίς πόνο ή ταλαιπωρία και χωρίς αποχή από την καθημερινότητά τους», καταλήγει ο κ. Νικολόπουλος.