Το ΥΓΕΙΑ πρωτοπορεί στη σύγχρονη καρδιολογία – 15 Χρόνια του Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων ΥΓΕΙΑ

Από το 2010, το Τμήμα Διαδερμικών Βαλβίδων του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ βρίσκεται στην αιχμή της επεμβατικής καρδιολογίας, διαμορφώνοντας νέα θεραπευτικά πρότυπα και επαναπροσδιορίζοντας τις δυνατότητες αντιμετώπισης των βαλβιδοπαθειών. Η πορεία του Τμήματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την καινοτομία, την επιστημονική τόλμη και τη σταθερή προσήλωση στην ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Από τα πρώτα του βήματα έως σήμερα, το ΥΓΕΙΑ δεν ακολούθησε απλώς τις εξελίξεις — τις δημιούργησε. Με διαρκή επένδυση στη γνώση, την τεχνολογία και τη διεπιστημονική συνεργασία, το Τμήμα Διαδερμικών Βαλβίδων καθιερώθηκε ως σημείο αναφοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Ίδρυση – Όραμα

Το Τμήμα Διαδερμικών Βαλβίδων του ΥΓΕΙΑ ιδρύθηκε το 2010 από τους Επεμβατικούς Καρδιολόγους Κωνσταντίνο Σπάργια και Μιχαήλ Χρυσοχέρη και έκτοτε αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα κέντρα αναφοράς και εκπαίδευσης διεθνώς.

Με την καθοριστική συμβολή των Καρδιοχειρουργών Στρατή Παττακού και Γρηγόρη Παττακού και σε στενή συνεργασία με τον Νίκο Μπουμπούλη, το ΥΓΕΙΑ δημιούργησε μία από τις πρώτες οργανωμένες «Ομάδες Καρδιάς» στην Ελλάδα, εισάγοντας νέο πρότυπο συνεργασίας μεταξύ ειδικοτήτων.

Μέσα σε 15 χρόνια λειτουργίας, το Τμήμα έχει πλέον εμπειρία άνω των 3.000 διαδερμικών εμφυτεύσεων αορτικής βαλβίδας (TAVI) και άνω των 1.000 διαδερμικών εμφυτεύσεων κλιπς (clips) και βαλβίδων στην μιτροειδή και τριγλώχινα βαλβίδα.

Υπήρξε το πρώτο τμήμα στην Ελλάδα που εφάρμοσε όλες τις νέες διαδερμικές τεχνικές όπως η εισαγωγή των νεότερων βαλβίδων TAVI αλλά και των επεμβάσεων επιδιόρθωσης μιτροειδούς και τριγλώχινας με κλιπς (MitraClip και Pascal), έως και τις πιο πρόσφατες πρώτες διαδερμικές εμφυτεύσεις τριγλώχινας και μιτροειδούς βαλβίδας (Evoque και SAPIEN M3). Παράλληλα συνέβαλε αποφασιστικά στην εκπαίδευση ιατρών και στη δημιουργία προγραμμάτων TAVI και άλλων διαδερμικών θεραπειών σε νοσοκομεία της Ελλάδας και του εξωτερικού – από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, έως τη Μέση Ανατολή, την Κορέα και την Ιαπωνία.

Πέραν της κλινικής του δραστηριότητας το Τμήμα επιδεικνύει έντονη ερευνητική και εκπαιδευτική δράση με συμμετοχή σε διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες και με περισσότερες από 70 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά κορυφαίου κύρους, όπως τα New England Journal of Medicine, Lancet, Journal American College Cardiology, Circulation και European Heart Journal.

Η επιστημονική ομάδα του Τμήματος, που σήμερα απαρτίζεται από τους ιατρούς Κωνσταντίνο Σπάργια, Στρατή Παττακό, Γρηγόρη Παττακό, Μιχαήλ Χρυσοχέρη, Νικόλαο Μπουμπούλη, Παναγιώτα Κουρκοβέλη, Κυριάκο Κατσιάνο, Διονύση Αραβαντινό, Κωνσταντίνο Σταθογιάννη και Παρασκευή Γραμματά, έχει συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση των προτύπων για τη σύγχρονη αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών. Πολλοί από τους παλαιότερους συνεργάτες του Τμήματος κατέχουν σήμερα θέσεις ευθύνης σε κορυφαία δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας.

Σταθμοί και πρωτοπορίες

Η πορεία του Τμήματος χαρακτηρίζεται από μια αδιάλειπτη ακολουθία επιστημονικών σταθμών. Το 2011, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η διαδερμική επιδιόρθωση μιτροειδούς βαλβίδας με το σύστημα MitraClip, προσφέροντας λύση σε ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου με ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας χωρίς την ανάγκη ανοιχτού χειρουργείου. Ακολούθησε, το 2012, η πρώτη διακαθετηριακή αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδας τύπου Valve-in-Valve, ανοίγοντας νέες προοπτικές στην αντιμετώπιση εκφυλισμένων βιοπροσθετικών βαλβίδων. Το ίδιο έτος πραγματοποιήθηκε και η πρώτη στη χώρα διακορυφαία σύγκλειση παραβαλβιδικής διαφυγής μιτροειδούς βαλβίδας.

Το 2013, το Τμήμα Διαδερμικών Βαλβίδων προχώρησε σε ακόμη μία εθνική πρωτιά, εφαρμόζοντας τη μέθοδο διαδερμικής εμφύτευσης βαλβίδας σε ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας (JENA valve). Η εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε τη διαρκή επιστημονική εγρήγορση του Τμήματος και την ικανότητά του να υιοθετεί και να εφαρμόζει τις πλέον καινοτόμες τεχνικές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η περίοδος μετά το 2016, όταν πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα διαδερμικές εμφυτεύσεις βιοπροσθετικής τριγλώχινας βαλβίδας τύπου Valve-in-Valve, καθώς και επεμβάσεις επιδιόρθωσης της μιτροειδούς βαλβίδας με το προηγμένο κλιπ PASCAL. Το 2019, το Τμήμα συνέχισε να πρωτοπορεί, εφαρμόζοντας πρώτες στη χώρα διακαθετηριακές επιδιορθώσεις ανεπάρκειας τριγλώχινας βαλβίδας με το ίδιο σύστημα, ενισχύοντας περαιτέρω το φάσμα των διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών.

Το 2023 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες στην Ελλάδα διαδερμικές εμφύτευσεις ετεροτοπικής τριγλώχινας βαλβίδας TricValve σε ασθενείς με βαριά συμπτωματική ανεπάρκεια της βαλβίδας ενώ το 2024, πραγματοποιήθηκαν και οι πρώτες στην χώρα διαδερμικές εμφυτεύσεις ορθοτοπικής τριγλώχινας βαλβίδας EVOQUE.

Το 2025 σηματοδοτεί ακόμη έναν ιστορικό σταθμό: την πρώτη αμιγώς διαδερμική αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδας στην Ελλάδα, με την έγκριση και εφαρμογή της καινοτόμου βαλβίδας SAPIEN M3. Με την εξέλιξη αυτή, ολοκληρώνεται ο κύκλος των διαδερμικών θεραπειών για όλες τις καρδιακές βαλβίδες, καθιστώντας το ΥΓΕΙΑ ένα από τα ελάχιστα κέντρα παγκοσμίως που τις προσφέρουν όλες.

Σήμερα, το Τμήμα Διαδερμικών Βαλβίδων του ΥΓΕΙΑ αποτελεί το μοναδικό Τμήμα στην Ελλάδα που προσφέρει ολόκληρο το φάσμα των διαδερμικών θεραπειών βαλβίδων, και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα ελάχιστα διεθνώς με αντίστοιχη τεχνογνωσία και εμπειρία.

Με σταθερό προσανατολισμό στην επιστημονική αριστεία, τη συνεχή εκπαίδευση και τη φροντίδα του ασθενούς, το Τμήμα συνεχίζει να εξελίσσεται, να καινοτομεί και να διαμορφώνει το μέλλον της καρδιολογίας.