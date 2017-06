Εξαφανίστηκε στρατιωτικό αεροπλάνο με 116 επιβαίνοντες στη Μιανμάρ

Χάθηκε ξαφνικά η επικοινωνία γύρω στις 1:35 όταν βρισκόταν περίπου 20 μίλια δυτικά της πόλης Dawei, με τις αρχές να αναφέρουν ότι έχουν ξεκινήσει έρευνες. Στο αεροπλάνο, σύμφωνα με πηγή του αεροδρομίου, ήταν 105 επιβάτες και 11 μέλη πληρώμα.

BREAKING According to sources, the missing Myanmar military plane is a Chinese built Shaanxi Y-8 https://t.co/pkwvtSvooB pic.twitter.com/B3PdzETr5j