Ουάσιγκτον: Με 21 σφαίρες δολοφόνησε το ζευγάρι των Ισραηλινών ο δράστης – Γέμισε το όπλο και πυροβόλησε ξανά τη γυναίκα

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την δολοφονία του ζευγαριού που εργάζονταν στην Ισραηλινή Πρεσβεία, έξω από το Εβραϊκό Μουσείο στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο δράστης έριξε 21 σφαίρες στο άτυχο ζευγάρι υπαλλήλων της Ισραηλινής Πρεσβείας της Ουάσιγκτον. Οι αστυνομικοί βρήκαν στο χώρο του εγκλήματος συνολικά 21 κάλυκες από 9αρι πιστόλι το οποίο ο 31χρονος δράστης είχε δηλώσει κανονικά κατά την άφιξή του στην Ουάσινγκτον λίγες ώρες πριν την επίθεση.

Ο 28χρονος Γιαρόν Λιτσίνσκι και η 26χρονη Σάρα Μίλγκριμ επρόκειτο να παντρευτούν με τον Γιαρόν μάλιστα να έχει αγοράσει δακτυλίδι προκειμένου να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.

Από βίντεο που έχει στα χέρια της η αστυνομία στις ΗΠΑ, ο 31χρονος Ελίας Ροντρίγκεζ αρχίζει να πυροβολεί με μένος το ζευγάρι. Η Μίλγκριμ προσπάθησε να συρθεί μακριά, με τον δράστη να την ακολουθεί να γεμίζει το όπλο του και να την πυροβολεί ξανά.

Αμέσως μετά ο 31χρονος πήγε στο Εβραϊκό Μουσείο και είπε στους αστυνομικούς ότι αυτός ήταν που πυροβόλησε το ζευγάρι. «Εγώ το έκανα. Το έκανα για την Παλαιστίνη, το έκανα για τη Γάζα, είμαι άοπλος».

BREAKING: Footage shows Elias Rodriguez being taken into police custody, while he chants “Free Palestine.” pic.twitter.com/5qSJRIHm9o