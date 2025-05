Ουκρανικά drones «παρέλυσαν» τα αεροδρόμια της Μόσχας

Πολλά προβλήματα στις πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια της Μόσχας, χθες (22.05.2025). Για λόγους ασφαλείας οι ρωσικές αρχές υποχρεώθηκαν να αναστείλουν κατά διαστήματα τα αεροπορικά δρομολόγια λόγω ουκρανικών drones.

Όπως ανακοινώθηκε από το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, ουκρανικά drones κατευθύνονταν προς τη Μόσχα με συνέπεια να ακυρωθούν αεροπορικά δρομολόγια από το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, του Σερεμέτιεβο, αλλά και εκείνα σε Βνούκοβο, Ντομοντένοβο και Ζουκόφσκι.

Το ρωσικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε πως «η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε συνολικά 105 ουκρανικά drones», από τα οποία 35 πλησίαζαν τη Μόσχα.

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram πως διασώστες επιχειρούν στα σημεία όπου έπεσαν συντρίμμια εχθρικών drones.

Αργά το βράδυ της Πέμπτης, ενημέρωσε πως αναχαιτίστηκαν άλλα 11 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα.

Ukrainian drones attacked the famous Russian “Patriot Park” located in Kubinka near Moscow. The “Patriot Park” is a complex themed around Russian military equipment and the Soviet Union’s victory in World War II. It’s the biggest facility of its kind in Russia. pic.twitter.com/YxYiP31pSj

The enemy is trying to attack Moscow again and again , a series of explosions in Ramenskoye



Air defense forces in Ramenskoye near Moscow are repelling an attack by drones flying toward Moscow.



The video shows the flight and destruction of doons.… pic.twitter.com/YizfU53ser