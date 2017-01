Έπαιξαν ξύλο για την αεροσυνοδό! Αναγκαστική προσγείωση [vid]

Οι δύο άντρες πιάστηκαν στα χέρια ενώ το αεροπλάνο βρισκόταν στα 35.000 πόδια, ανταλλάσοντας μπουνιές και κλωτσιές. Ο μεγαλύτερος άντρας έριξε το πρώτο χτύπημα, με τον νεαρό να ανταπαντά με μπουνιές και κλωτσιές.

Μετά το χάος που προκλήθηκε στην καμπίνα του αεροπλάνου, ο πιλότος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση, με τον απίστευτο καβγά να κάνει τον γύρο του κόσμου καθώς απαθανατίστηκε από άλλους επιβάτες.

Drunk honeymooner threatens to ‘kill everyone on board’ flight, causes emergency landing http://t.co/H2Oz5A81jn pic.twitter.com/3o8MqwaYaH