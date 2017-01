Εσύ μπορείς να λύσεις τον γρίφο που γκρέμισε το ίντερνετ;

Ο χρήστης του Twitter Sandalshagger εξόργισε τους υπόλοιπους χρήστες γράφοντας "ένα παιδί γεννημένο το 2005 είναι τώρα 20 ετών". Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έτρεξαν να τον κατηγορήσουν για την αδυναμία του σε απλή αριθμητική.

A kid born in 2005 is now 20 years old. Let that sink.