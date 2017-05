FBI-Gate: Αμόκ Τραμπ στο Twitter και ευθείες απειλές στον Κόμεϊ!

Ήταν μόλις χθες, Πέμπτη 11.05.2017, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επέκρινε τον αποπεμφθέντα διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, αποκαλώντας τον «φιγουρατζή».

Και μπορεί ο εκτελών χρέη διευθυντής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών, Άντριου ΜακΚέιμπ, να αντέκρουσε τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι το FBI βρισκόταν σε αναταραχή πριν από την απόλυση του Κόμεϊ, ωστόσο ο πλανητάρχης εμφανίζεται... ανένδοτος και επιτίθεται διαρκώς στον Κόμεϊ.

Μοιάζει λογικό βεβαίως αυτό, αφού προσπαθεί να πείσει πως ήταν σωστή η επιλογή του για καρατόμηση του Κόμεϊ, με την αιτιολογία πως ο τελευταίος δεν χειρίστηκε σωστά το ζήτημα με τα περίφημα e-mails της Χίλαρι Κλίντον. Το ότι η ίδια ακριβώς υπόθεση βοήθησε προεκλογικά τον Τραμπ στην επιχείρηση... θάψιμο της Χίλαρι Κλίντον, είναι κάτι που -πλέον- δε μοιάζει να ενδιαφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ...

Μπαράζ αναρτήσεων!

Σήμερα, λοιπόν, είναι μια νέα ημέρα. Ωστόσο έχει μικρές διαφορές από τη χθεσινή, αφού το ζήτημα παραμένει στο προσκήνιο, με τον Τραμπ να έχει μεγάλη συνεισφορά σε αυτό, αφού μέσα σε... ούτε 90 λεπτά έχει κάνει 7 αναρτήσεις στο Twitter με τις οποίες βάλλει κατά πάντων!

Προεξέχουσα θέση έχει φυσικά η νέα επίθεση στον Τζέιμς Κόμεϊ, με τον Τραμπ να τον απειλεί ανοιχτά με το ενδεχόμενο ύπαρξης μαγνητοφωνημένων -μεταξύ τους- συνομιλιών!

Λέει συγκεκριμένα ο Τραμπ στο tweet του: "Ο Τζέιμς Κόμεϊ καλά θα κάνει να ελπίζει να μην υπάρχουν "κασέτες" των συνομιλιών μας πριν ξεκινήσει τις διαρροές στον Τύπο"!

Δείτε το

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Μαΐου 2017

Κατά τα... λοιπά, ο Τραμπ στο πρώτο -χρονικά- tweet λέει πως "Ξανά, η ιστορία πως υπήρξε συνωμοσία μεταξύ των Ρώσων και της καμπάνιας Τραμπ, κατασκευάστηκε από τους Δημοκρατικούς, ως δικαιολογία για την ήττα τους στις εκλογές"...

Again, the story that there was collusion between the Russians & Trump campaign was fabricated by Dems as an excuse for losing the election. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Μαΐου 2017

...ενώ αμέσως μετά λέει: "Τα fake media δουλεύουν υπερωρίες σήμερα"!

The Fake Media is working overtime today! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Μαΐου 2017

Λίγα λεπτά μετά, "προειδοποιεί" πως ίσως... καταργήσει ακόμη και τις επίσημες ενημερώσεις του Λευκού Οίκου!

Αναφέρει, λοιπόν, ο αμερικανός Πρόεδρος: "Ως ένας πολύ δραστήριος Πρόεδρος, με πολλά πράγματα να συμβαίνουν, δεν είναι πιθανό για τους εκπροσώπους που να εμφανίζονται στο πόντιουμ με τέλεια ακρίβεια!... Ίσως το καλύτερο πράγμα θα είναι να ακυρώσουμε όλες τις μελλοντικές "ενημερώσεις του Τύπου" και να μοιράζουμε γραπτές απαντήσεις στο όνομα της χρονικής ακρίβειας???".

As a very active President with lots of things happening, it is not possible for my surrogates to stand at podium with perfect accuracy!.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Μαΐου 2017

...Maybe the best thing to do would be to cancel all future "press briefings" and hand out written responses for the sake of accuracy??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Μαΐου 2017

Βεβαίως αυτό ίσως και να του... έβγαινε σε καλό, αφού ο Σον Σπάισερ που έχει επιλέξει ως εκπρόσωπο Τύπου, πιο συχνά τα κάνει... σαλάτα, παρά βοηθά την κυβέρνηση Τραμπ.

Και επιστρέφουμε στην... Τραμπ-ειάδα στο Twitter, με μία ανάρτηση του αμερικανού Προέδρου που αναφέρει: "Όταν ο ίδιος ο Τζέιμς Κλάπες, και κυριολεκτικά οποιοσδήποτε άλλος με γνώση του κυνηγιού μαγισσών, λέει πως δεν υπήρξες συνωμοσία, που σταματάει αυτό;".

When James Clapper himself, and virtually everyone else with knowledge of the witch hunt, says there is no collusion, when does it end? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Μαΐου 2017

Τέλος, ο Πλανητάρχης κάνει κι ένα μάθημα δημοσιογραφίας, αφού στο τελευταίο του tweet (τελευταίο όσο γράφεται αυτό το κείμενο φυσικά), μεταδίδει μια είδηση λέγοντας πως... αυτή είναι μια αληθινή είδηση!

Λέει λοιπόν: "Η Κίνα μόλις συμφώνησε πως οι ΗΠΑ θα μπορούν να πωλούν βοδινό κρέας και άλλα σημαντικά προϊόντα, και πάλι στην Κίνα. Αυτές είναι ΑΛΗΘΙΝΕΣ ειδήσεις!".