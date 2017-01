Κωνσταντινούπολη: Κρύφτηκε κάτω από το κρεββάτι ο μακελάρης! Ομολόγησε πως θέριζε 39 ζωές στο Reina

Πέρασαν 16 ολόκληρες μέρες μέχρι να καταφέρει η τουρκική αστυνομία, με τη συνδρομή των μυστικών υπηρεσιών (ΜΙΤ) να περάσει χειροπέδες στον μακελάρη του Reina, τον άνθρωπο που οπλισμένος με ένα καλάσνικοφ εισέβαλε σχεδόν μια ώρα μετά την αλλαγή του χρόνου στο πιο κοσμοπολίτικο κλαμπ της Κωνσταντινούπολης και εκτέλεσε εν ψυχρώ 39 ανθρώπους, στο όνομα του Ισλαμικού Κράτους.

Ο Μασαρίποφ ομολόγησε πως εκείνος έκανε την τρομοκρατική επίθεση την Πρωτοχρονιά ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης το πρωί της Τρίτης (17.01.2017). Γεννήθηκε στο Ουζπεκιστάν το 1983, εκπαιδεύτηκε στο Αφγανιστάν και μιλάει τέσσερις γλώσσες. Μέσα στο σπίτι όπου συνελήφθη βρέθηκε το ποσό των 197.000 δολαρίων. Σε προηγούμενη έφοδο, σε άλλο διαμέρισμα στην περιοχή Σιλιβρί, είχε βρεθεί το ποσό των 150.000 δολαρίων.

Είναι ο άνθρωπος που τράβηξε το selfie video στην πλατεία Ταξίμ, ίσως τόπο όπου ήθελε να κάνει αρχικά την τρομοκρατική επίθεση. Τέσσερις με πέντε μέρες ήξερε η τουρκική αστυνομία που κρυβόταν αλλά επέλεξε να κάνει την επιχείρηση σύλληψης το βράδυ της Δευτέρας (16.01.2017) για να παρακολουθήσει πρώτα τις κινήσεις του. Το νήμα άρχισε να ξετυλίγεται από τις 13 Ιανουαρίου όταν συνελήφθη η γυναίκα του.

Η επιχείρηση στο προάστιο Εσενγιούρτ της Κωνσταντινούπολης, 40 χιλιόμετρα από το Ορτακιόι όπου βρίσκεται το Reina, έγινε με τη συμμετοχή 1.000 αστυνομικών. Ο Μασαρίποφ κρυβόταν στο σπίτι ενός φίλου του από το Κιργιστάν. Εκεί τον συνέλαβαν, με τις πληροφορίες των τουρκικών μέσων να αναφέρουν ότι κρύφτηκε κάτω από ένα κρεββάτι για να αποφύγει τη σύλληψη.

Τη στιγμή της σύλληψής του είχε του είχε τον 4 ετών γιό του (η ενός έτους κόρη του ήταν με τη μητέρα της και όταν εκείνη συνελήφθη το παιδί τέθηκε υπό προστασία). Τον χρησιμοποιούσε ως κάλυψη, όπως και τρεις γυναίκες, από την Αίγυπτο, τη Σομαλία και τη Σενεγάλη, που επίσης συνελήφθησαν. Μαζί και ο Ιρακινός (και όχι Κιργίζιος όπως ανέφεραν αρχικά τα τουρκικά ΜΜΕ) που είχε νοικιάσει το διαμέρισμα. Είναι ο άνδρας που στις φωτογραφίες που κάνουν το γύρο του κόσμου φαίνεται με τα χέρια δεμένα στην πλάτη κι έναν άνδρα να του πατάει το κεφάλι στο πάτωμα. Συνολικά, στο πλαίσιο του ανθρωποκυνηγητού που είχαν εξαπολύσει οι τουρκικές αρχές για τη σύλληψη του μακελάρη της Κωνσταντινούπολης έχουν συλληφθεί 50 άνθρωποι.

Το γύρο του κόσμου κάνουν και οι φωτογραφίες του μακελάρη με το πρόσωπο και τη μπλούζα γεμάτα αίματα. Οι μώλωπες εμφανείς. Αντιστάθηκε στη σύλληψη, ειπώθηκε….

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης επανέλαβε πως «είναι ξεκάθαρο πως η επίθεση στο Reina έγινε για λογαριασμό του Ισλαμικού Κράτους».

Τα video της σύλληψης

