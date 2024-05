Αλληθώρισε από τις πολλές χειραψίες η υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου – Ξεκαρδιστικό βίντεο

Η υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου έχει χιούμορ. Αν μη τι άλλο δεν είναι όπως θα δείτε σοβαροφανής. Η Χάτζα Λαχμπίμπ υποδέχθηκε τους ομολόγους της και έπρεπε να τους χαιρετίσει έναν προς έναν μετά την Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες.

Και ολοκληρώνοντας τις χειραψίες η υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, κατευθύνθηκε προς την κάμερα και κάνοντας μια γκριμάτσα απελπισίας είπε: «Έτσι αισθάνεται κάποιος μετά από 20 χειραψίες».

Το βίντεο έχει κυκλοφορήσει στα social media και επικρίνεται μόνο από τους σοβαροφανείς…

Υπενθυμίζεται ότι το Βέλγιο έχει για το πρώτο εξάμηνο του 2024 την Προεδρία της ΕΕ.

The funniest take on handshake diplomacy, ever. 😂



Belgian Foreign Minister @HadjaLahbib after 20 handshakes… 🤝 #DigitalDiplomacy pic.twitter.com/PllB8x0PzI