ΗΠΑ: 230 συλλήψεις στην πανεπιστημιούπολη του Κολούμπια – Η στιγμή της εισβολής των αστυνομικών

Πάνω από 200 άτομα συνελήφθησαν στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια μετά την εισβολή της αστυνομίας προκειμένου να σταματήσει την κατάληψη από φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές. Ανάλογη κίνηση έγινε και στο UCLA.

Συγκεκριμένα αστυνομικοί συνέλαβαν περίπου 230 άτομα στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, όταν εισέβαλαν σε κτίριο στην πανεπιστημιούπολη στο οποίο είχε καταλάβει φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές.

Επεισόδια σημειώθηκαν και στο UCLA μεταξύ των καταληψιών και της αστυνομίας που έκανε εισβολή στο πανεπιστήμιο, καθώς υπήρξε επίθεση με ξύλα και πέτρες.

Καταληψίες με μάσκες έστησαν οδοφράγματα και πέταξαν σίδερα και ξύλα, ενώ κάποιοι προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν τους αστυνομικούς με ρακέτες του τένις και skateboard.

Το εσωτερικό του Πανεπιστημίου της Κολούμπια θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, καθώς παντού κυριαρχούν εικόνες καταστροφής. Καρέκλες και έπιπλα είναι αναποδογυρισμένα, καθώς τα είχαν χρησιμοποιήσει ως αυτοσχέδια εμπόδια. Το κόστος των ζημιών στο κτίριο είναι μεγάλο.

#HAPPENINGNOW: @Columbia has requested our assistance to take back their campus, which has seen disturbing acts of violence, forms of intimidation & destruction of property. @NYPDnews is dispersing the unlawful encampment and persons barricaded inside of university buildings… pic.twitter.com/lEB6TdhB0c — NYPD Deputy Commissioner, Operations Kaz Daughtry (@NYPDDaughtry) May 1, 2024

Η αστυνομία πάντως μπήκε συντονισμένα στο κτίριο του πανεπιστημίου Κολούμπια μετά από μεγάλη επιχείρηση.

Να σημειωθεί ότι γερανός της αστυνομίας πλησίασε κτίριο του πανεπιστημίου προκειμένου αστυνομικοί να μπουν στο εσωτερικό του.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου Κολούμπια Minouche Shafik, κάλεσε την αστυνομία της Νέας Υόρκης για να «αποκαταστήσει την τάξη και την ασφάλεια» στην πανεπιστημιούπολη.

Επίσης φιλοπαλαιστινιακοί διαδηλωτές είχαν μαζευτεί και στο City College της Νέας Υόρκης στο Χάρλεμ με τη διοίκηση του πανεπιστημίου να ζητά βοήθεια από την αστυνομία.