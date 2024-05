Κωνσταντινούπολη: Μάχες διαδηλωτών με την αστυνομία σε συγκέντρωση για την Πρωτομαγιά – Πλαστικές σφαίρες και συλλήψεις

Από σοβαρά επεισόδια σημαδεύτηκαν οι εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη.

Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία στις συγκεντρώσεις που έγιναν για την Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη.

Η αστυνομία έριξε δακρυγόνα και λαστιχένιες σφαίρες για να διαλύσει τους διαδηλωτές που προσπαθούσαν να φτάσουν στην κεντρική πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης. Παράλληλα έγιναν και πολλές συλλήψεις.

Να σημειωθεί ότι ο Ερντογάν είχε απαγορεύσει να γίνουν εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά στην πλατεία Ταξίμ.

The annual May Day protests in Istanbul, Türkiye, were once again met with extreme violence. Police set up a massive barricade to stop protesters from accessing the city’s main square, Taksim Square. Those who attempted to break through were reportedly met with tear gas and… pic.twitter.com/zjkgDQYeru