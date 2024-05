Γεωργία: Απήγαγαν και «σάπισαν» στο ξύλο τον ηγέτη της αντιπολίτευσης

Τον απήγαγαν και τον χτύπησαν βάναυσα. Ο Levan Khabeishvili, ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Γεωργία, του Ενωμένου Εθνικού Κινήματος, ξυλοκοπήθηκε άγρια την Μεγάλη Τρίτη (30/04/2024) στην Τιφλίδα κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων κατά του λεγόμενου νόμου για τους ξένους πράκτορες.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Γεωργία Khabeishvili δημοσίευσε φωτογραφίες του άγρια χτυπημένου προσώπου του και στην πλατφόρμα X.

Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στη διαμαρτυρία μπροστά από το κτίριο του κοινοβουλίου την Μεγάλη Τρίτη το βράδυ. Οι γεωργιανές δυνάμεις ασφαλείας κλιμάκωσαν την καταστολή τους χρησιμοποιώντας κανόνια νερού, δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης εναντίον διαδηλωτών έξω από το κοινοβούλιο. Αυτό συνέβη αφού οι νομοθέτες συζήτησαν ένα νομοσχέδιο για τους «ξένους πράκτορες», το οποίο θεωρείται από την αντιπολίτευση και τα δυτικά έθνη ως αυταρχικό και εμπνευσμένο από τη Ρωσία.

Pro-Russian forces in Georgia kidnapped and beat an opposition leader and Member of Parliament, Levan Khabeishvili.



