Μάντσεστερ: Θείος της μικρής Σάφι Ρούσος: «Μας πέθαναν το μωρό!»

Ο θείος της μιλώντας στο newsit.gr είπε μόνο δυο κουβέντες: «Μας πέθαναν το μωρό μας!», είπε χαρακτηριστικά.

Η 8χρονη Σάφι, ήταν η μικρότερη αγνοούμενη και ήταν αγγλοκυπριακής καταγωγής. Το παιδί είχε πάει στην συναυλία της Αριάνα Γκράντε με την μεγαλύτερη αδερφή της και τη μαμά της στο Manchester Arena. Μια φίλη της οικογένειας συμμεριζόμενη την αγωνία των δικών της ανθρώπων ανάρτησε στο facebook ένα ποστ στο οποίο ανέφερε ότι: «Η φίλη μου Λίζα και οι κόρες της Ασλι και Σάφι, ήταν στην συναυλία χθες το βράδυ. Η Σάφι Ρόουζ είναι 8 χρονών και ακόμα αγνοείται. Η μαμά της Λίζα και η αδερφή της Ασλι είναι στο νοσοκομείο με τραύματα από θραύσματα που δεν είναι απειλητικά για την ζωή τους αλλά η Σάφι αγνοείται. Αν μπορείτε μοιραστείτε αυτό το ποστ για να την βρούμε. Η Σάφι Ρόουζ Ρούσος είναι 8 χρονών». Δυστυχώς όμως το ποστ κατέβηκε γιατί η οικογένεια ενημερώθηκε ότι το παιδί είναι νεκρό.



Any info on Saffie Rose Roussos, aged 8, wanted. Still unaccounted after arena attack. https://t.co/fRiT6UDFe8 pic.twitter.com/IS9ERsT81r