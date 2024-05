ΗΠΑ: Περισσότερες από 1.200 συλλήψεις για τον ξεσηκωμό στα Πανεπιστήμια για τη Λωρίδα της Γάζας

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στα πανεπιστήμια της Αμερικής, με τις αρχές να κάνουν επέμβαση σε πολλά από αυτά, σε κάθε γωνιά των ΗΠΑ, όπου υπήρχαν διαδηλωτές που είχαν κατασκηνώσει διαμαρτυρόμενοι για τα όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Η αμερικανική κοινωνία διχάζεται με τις σκηνές βίας από τα Πανεπιστήμια, για τη Λωρίδα της Γάζας, που κάνουν το γύρο του κόσμου…

Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ έχουν γίνει περισσότερες από 1.200 συλλήψεις από τις 18 Απριλίου, σε 31 πανεπιστημιουπόλεις σε τουλάχιστον 21 πολιτείες, σύμφωνα με το CNN.

Είναι ενδεικτικό ότι μόνο στη Νέα Υόρκη, έχουν γίνει περισσότερες από 2.000 διαδηλώσεις από τις 7 Οκτωβρίου.

Groups on both Sides have Reconstituted with Full-Scale Clashes beginning once against between Pro-Israeli and Pro-Hamas Supporters at UCLA; LAPD and CHP Riot Officers are standing roughly 40ft behind the Clashes, but have reportedly stated that can not Intervene until the…

Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομία της Νέας Υόρκης επενέβη τα ξημερώματα (1/5/24) στην πανεπιστημιούπολη του Κολούμπια, όπου διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων είχαν κλειστεί στο κτίριο.

Total chaos at another @NCAA flagship UCLA. All classes canceled.



Still not one word, @CharlieBakerMA??



"Sport is a powerful tool for social change" (NCAA website)

Όχημα της αστυνομίας εφοδιασμένο με σκάλα πλησίασε το κατειλημμένο κτίριο και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν αστυνομικούς να ανεβαίνουν και να παραβιάζουν παράθυρο για να μπουν στο εσωτερικό. Αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν κατόπιν σε απευθείας μετάδοση πλάνα από τις συλλήψεις αρκετών νεαρών διαδηλωτών.

Police arrived at the UCLA campus, in Los Angeles, after clashes erupted between supporters of Israel and a pro-Palestinian protest encampment. The police said it was responding to the university's request to restore order and maintain public safety

Το κύμα διαδηλώσεων πάντως, έχει φτάσει μέχρι τη Ράφα, όπου Παλαιστίνιοι ύψωσαν πανό, με το οποίο ευχαριστούν τους φοιτητές…

Palestinians in Gaza express their gratitude to university students across the U.S.



"From Rafah, we send you strength"



"Thank you students of Columbia University"

Το κρίσιμο ερώτημα είναι το τι πρόκειται να ακολουθήσει και αν οι επεμβάσεις της Αστυνομίας κατάφεραν να αποδυναμώσουν το κίνημα στα Πανεπιστήμια για τη Γάζα ή αν τους εξαγρίωσαν ακόμα περισσότερο…