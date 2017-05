Μάντσεστερ: Τα μηνύματα Nicki Minaj, Taylor Swift, Pink, Jennifer Lopez

Η ράπερ Νίκι Μινάζ, φίλη της Αριάνα Γκράντε, η οποία έκανε φωνητικά στο reggae-pop τραγούδι Side to Side, έγραψε στο Twitter: «Η καρδιά μου πονάει για την αδελφή μου, την Αριάνα και για κάθε οικογένεια που έχει πληγεί από αυτό το τραγικό γεγονός στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αθώες ζωές χάθηκαν. Λυπάμαι τόσο πολύ που το ακούω».

My heart hurts for my sister, Ariana & every family affected by this tragic event in the U.K. Innocent lives lost. I'm so sorry to hear this — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 23 Μαΐου 2017

Συγκλονισμένη δήλωσε και η τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ. «Σκέψεις, προσευχές και δάκρυα για όλους εκείνους που επλήγησαν από την τραγωδία του Μάντσεστερ απόψε. Στέλνω όλη μου την αγάπη» έγραψε σε μήνυμά της στο Twitter.

My thoughts, prayers and tears for all those affected by the Manchester tragedy tonight. I'm sending all my love. — Taylor Swift (@taylorswift13) 23 Μαΐου 2017

«Σκέψεις, προσευχές και ολόκληρη η καρδιά μου είναι στο Μάντσεστερ αυτό το βράδυ» ανέφερε σε μήνυμά της η Τζένιφερ Λόπεζ.

My thoughts and prayers are with the people of Manchester, any one affected, @ArianaGrande and the entire crew. Heartbreaking — P!nk (@Pink) 23 Μαΐου 2017



«Οι σκέψεις μου και οι προσευχές μου είναι στους ανθρώπους του Μάντσεστερ, σε όποιον έχει πληγεί, στην Αριάνα Γκράντε και σε όλη την ομάδα», τόνισε η Pink.