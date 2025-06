Βρετανία: Φιλοπαλαιστίνιοι εισέβαλαν στη βάση της RAF και βανδάλισαν αεροσκάφη

Φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές, εισέβαλαν στην αεροπορική βάση Brize Norton Μπράιζ Νόρτον της RAF στη Βρετανία και βανδάλισαν δύο στρατιωτικά αεροσκάφη βάφοντάς τα με σπρέι και στη συνέχεια διέφυγαν χωρίς να συλληφθούν.

Μετά την εισβολή στη βάση της RAF, σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε έλεγχος ασφαλείας σε όλες τις στρατιωτικές βάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου – ο πρωθυπουργός, Κιρ Στάμερ καταδίκασε την ενέργεια ως «απαράδεκτη», χαρακτηρίζοντάς την «πράξη βανδαλισμού».

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο από την Palestine Action την Παρασκευή (20.06.2025), δείχνει δύο άτομα μέσα στην αεροπορική βάση του Oxfordshire να κινούνται στο σκοτάδι, με το έναν να οδηγεί ένα σκούτερ μέχρι ένα Airbus Voyager και να ρίχνει μπογιά στον κινητήρα του.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε αργότερα ότι ειδικοί αξιωματικοί της ερευνοούν το περιστατικό σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας (MoD).

Η αεροπορική βάση Μπράιζ Νόρτον στο Οξφορντσάιρ της Βρετανίας είναι η μεγαλύτερη αεροπορική βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο, απασχολεί περισσότερους από 6.000 εργαζόμενους και φιλοξενεί τον στόλο ανεφοδιασμού του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων προς τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο.

Η πολεμική αεροπορία έχει πραγματοποιήσει αναγνωριστικές πτήσεις πάνω από τη Γάζα από την κυπριακή βάση.

BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts.



Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus.



From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. pic.twitter.com/zzmFqGKW8N