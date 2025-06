Νέο κύμα επιθέσεων του Ισραήλ στο Ιράν – Ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα στο Μπουσέρ

Συστήματα της ιρανικής αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν στο Μπουσέρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, λόγω επίθεσης από το Ισραήλ, όπως μετέδωσε λίγο μετά τις 17:30 ώρα Ελλάδας το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων YCJ News.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι βομβαρδίζει στρατιωτική εγκατάσταση στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Στο Μπουσέρ βρίσκεται ο μοναδικός ηλεκτροπαραγωγικός πυρηνικός σταθμός που λειτουργεί στο Ιράν και σε αυτόν χρησιμοποιείται ρωσικό πυρηνικό καύσιμο.

The Israeli Air Force carried out strikes against Iranian air defense batteries in southwest Iran a short while ago, the IDF says.



The military issues footage of the strikes.



“The IDF will continue to operate to achieve air superiority in order to carry out its missions,” it… pic.twitter.com/dzXcBMBp1A