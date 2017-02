Μελάνια Τραμπ: `Πάγωσε` ξανά το χαμόγελό της! [pics]

Την προηγούμενη φορά, μια εικόνα που την έδειχνε να χαμογελά στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της ορκωμοσία του και στη συνέχεια το χαμόγελό της να "παγώνει" είχε προκαλέσει σάλο. (Μετά βέβαια αποκαλύφθηκε γιατί)…

Το ίδιο έγινε και αυτή τη φορά. Η Πρώτη Κυρία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο πλευρό του συζύγου της από την ημέρα της ορκωμοσίας του. Και αφού έβαλε… φωτιά στα κόκκινα όταν εμφανίστηκε να τον παραλάβει από το αεροδρόμιο στη Φλόριντα, το βράδυ της Κυριακής στο κλαμπ που διατηρεί ο Τραμπ στο Μαρ ο Λάγο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποφασίσε να δώσει ένα πάρτι με αφορμή τον τελικό του Super Bowl.

Η Μελάνια ήταν εκεί, με το λευκό κάπρι παντελόνι της που αναδείκνυε τα καλλίγραμμα πόδια της και το γαλάζιο πουλοβεράκι (λίγο see througth).

Και ενώ στην αρχή χαμογελούσε, στη συνέχεια το χαμόγελο… χάθηκε. Μπορεί να μην είναι φαν του αμερικανικού "ποδοσφαίρου", θα σκεφτεί κανείς.

Το θέμα είναι πως για ακόμη μια φορά, το twitter πήρε φωτιά και οι χρήστες έδωσαν τις δικές τους εξηγήσεις για τη… θλιμμένη Πρώτη Κυρία.

I've seen happier people at funerals then how Melania looks.... #SuperBowl pic.twitter.com/wCSDXQkO3j — Christy Turnipseed (@cturnip) February 6, 2017