Ορκωμοσία Τραμπ: Επεισόδια με διαδηλωτές στην Ουάσινγκτον! Συλλήψεις και 1 τραυματίας [pics, vids]

Πολλοί από τους βίαιους διαδηλωτές συνελήφθησαν μπροστά σε ένα καφέ Starbucks η βιτρίνα του οποίου καταστράφηκε, όπως και πολλές άλλες βιτρίνες τραπεζών, εστιατορίων και καταστημάτων, ενώ κάδοι απορριμμάτων και κουτιά πώλησης εφημερίδων αναποδογυρίστηκαν.

Ένα πλακάτ που κρατούσε η ομάδα έγραφε το σύνθημα "Κάντε τους ρατσιστές να φοβηθούν ξανά".

Blood for the Blood God pic.twitter.com/jdmCgljpvP

Βίντεο από διεθνή μέσα ενημέρωσης δείχνουν συμπλοκές μεταξύ των διαδηλωτών με αστυνομικούς, που έκαναν χρήση χημικών.

Washington Post reporter Dalton Bennett thrown to the ground by riot police. pic.twitter.com/4I442QhEqM